精緻底妝新神器！肌膚之鑰超夯妝前露、RMK遮瑕筆

近期終於可以摘下口罩，當然要讓自己畫出最完美的妝容，但想要畫出最佳妝容，許多步驟都不能少，特別是妝前與遮瑕，這兩個步驟如果都能注意，選擇適合自己的粉餅與底妝，就能打造出最精緻的妝容。

肌膚之鑰光采無瑕妝前凝露

肌膚之鑰新推出的光采無瑕妝前凝露，8月悄悄上市，之前已經在網路上掀起話題，該款妝前凝露，可以提升臉部亮度，還能保濕肌膚狀態，強化持妝度，另外也能校正膚色，特別是近期爆熱天氣，能讓夏天彩妝更為持久。

光采無瑕妝前凝露含有光采智能複合物，搭配保濕音子、刺梨果實精華，延緩肌膚老化，更加了粉塵阻隔膜，讓妝容不會傷害肌膚，畫出最完美的妝容。

RMK透光遮瑕筆

過去許多女生，很害怕遮瑕筆，因為會讓妝容看起來很厚重，RMK在9月中將推出透光遮瑕筆，以薄膜的質地，打造出水潤的遮瑕效果，投過遮蓋黑眼圈、不均勻的膚色等，獨特的光感膜技術，含有光感遮瑕粉體，搭配玻尿酸、澳洲堅果油、杏仁油和玫瑰果油等保濕成分，一筆畫上，能感受到均勻分布，徹底遮瑕，也不會讓妝容死板，特別適合遮掩眼周的黑眼圈。