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有肉中秋企劃！滿月、福兔搖身而變成為多肉植栽

聯合報 / 消費中心／即時報導
有肉推出中秋限定福兔盆。 圖／有肉 Succulent & Gift提供
有肉推出中秋限定福兔盆。 圖／有肉 Succulent & Gift提供

「有肉 Succulent & Gift」推出中秋節限定，將中秋節的象徵滿月、福兔，搖身而變成為多肉植栽，這份禮物可以陪伴你久久。

滿月盆：中秋節當然少不了的「賞月」活動，擅長盆器設計的有肉，這次取其月亮的造型，設計成盆栽樣式，黃白兩色渲染的顏色，也有雲霧繚繞的意境。

福兔盆：大家都聽過的「嫦娥奔月」神話故事裡，裡頭就有一隻重點動物玉兔，將兔子設計成盆器，捧在手心讓人忍不住想多摸它幾下！

udnSTYLE與有肉合作要送大家中秋禮物唷！只要加入udnSTYLE粉絲團，Tag2位朋友預祝他們#中秋快樂的祝福，就有機會獲得福兔盆或滿月盆，超可愛的多肉盆栽千萬不要錯過！

◎活動方式：

1.加入udn STYLE粉絲團

2.在活動貼文tag2位朋友，並預祝他們中秋快樂的祝福

◎活動時間：即日起至8月31日12:00止。

◎得獎獎項：多肉福兔盆 或 多肉滿月盆，共6名

◎得獎公布：8月31日15:00公布於粉絲團貼文

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者私訊回覆小編姓名、手機號碼，請帶著訊息到領取地點：台北市大安區四維路76巷19號1樓（限來店自取），領獎時間於9月17日之前，逾時即取消領獎資格。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

有肉推出中秋限定滿月盆。 圖／有肉 Succulent & Gift提供
有肉推出中秋限定滿月盆。 圖／有肉 Succulent & Gift提供
有肉推出中秋限定滿月盆。 圖／有肉 Succulent & Gift提供
有肉推出中秋限定滿月盆。 圖／有肉 Succulent & Gift提供
有肉推出中秋限定福兔盆。 圖／有肉 Succulent & Gift提供
有肉推出中秋限定福兔盆。 圖／有肉 Succulent & Gift提供
有肉推出中秋限定滿月盆。 圖／有肉 Succulent & Gift提供
有肉推出中秋限定滿月盆。 圖／有肉 Succulent & Gift提供

中秋節 玉兔

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