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陳季敏秋冬裝旋轉花木馬好炫 Khieng ATELIER鍾情薔薇

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
JAMEI CHEN發表以「回到童年」加上旋轉花木馬的絢爛作為秋冬主題。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN發表以「回到童年」加上旋轉花木馬的絢爛作為秋冬主題。圖／JAMEI CHEN提供

台灣設計師陳季敏JAMEI CHEN以「回到童年（Back to Childhood）」發表2020秋冬系列，將旅行南歐的悠長時光作為概念發想，以旋轉花木馬為背景，帶來視覺強烈的新作；設計師方國強Khieng ATELIER以剛强中綻放的溫柔薔薇為題，來展現女性日、晚裝的曼妙，也以藝術陳列的氛圍表現服裝姿態。

JAMEI CHEN不改純真初心、懷抱夢想，這次以南歐行旅來呈現抒放悠閒，傳遞隨時都可徜徉天地間的恣意，因此純樸小鎮、乾淨街道、美味食物等溫度，都成為服裝的設計氛圍，散發出對於美好事物的懷念與想念，因此「回到童年」系列以遊樂場、嘉年華會，還有穿梭在其中的小丑，表現宛如回憶相簿中的嬉鬧與歡笑，將品牌創辦人陳季敏、藝術總監郭英聲的六○年代童年時光，轉變為服裝設計，運用拼貼、改變輪廓的獨立與混搭，表現激情與解放的年代。

Khieng ATELIER的2020秋冬仍然以高級訂製概念打造女性的剛強與溫柔，並藉著英國詩人Segfried Sassoon「心有猛虎，細嗅薔薇」的詩句來述說剛柔、動靜、光影、晝夜之間的對立與和諧，運用手工3D立體皮質貼花或刺繡，讓服裝顯現優雅層次感，整體的冷色調，則表現了冷靜果敢的當代女性美。

旅行南歐的隨想成了JAMEI CHEN秋冬女裝的概念，如夢境般有趣。圖／JAMEI CHEN提供
旅行南歐的隨想成了JAMEI CHEN秋冬女裝的概念，如夢境般有趣。圖／JAMEI CHEN提供
Khieng ATELIER的2020秋冬紫絲絨黑色蕾絲透視西服套裝。圖／Khieng ATELIER提供
Khieng ATELIER的2020秋冬紫絲絨黑色蕾絲透視西服套裝。圖／Khieng ATELIER提供
Khieng ATELIER的2020秋冬青灰色不對稱立體蝶花西服套裝。圖／Khieng ATELIER提供
Khieng ATELIER的2020秋冬青灰色不對稱立體蝶花西服套裝。圖／Khieng ATELIER提供
JAMEI CHEN秋冬女裝（左）熊印花條紋無袖禮服、繡花拼接後背包；（右）熊印花條紋禮服、Luna軟皮側背包。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN秋冬女裝（左）熊印花條紋無袖禮服、繡花拼接後背包；（右）熊印花條紋禮服、Luna軟皮側背包。圖／JAMEI CHEN提供
Khieng ATELIER的2020秋冬服裝以剛柔並濟表現當代女性的自信美。圖／Khieng ATELIER提供
Khieng ATELIER的2020秋冬服裝以剛柔並濟表現當代女性的自信美。圖／Khieng ATELIER提供
JAMEI CHEN秋冬女裝以回憶中的美好片段帶來夢幻的表現。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN秋冬女裝以回憶中的美好片段帶來夢幻的表現。圖／JAMEI CHEN提供

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