台灣虎航10至12月取消航班看這知 改退票簡單2步驟

台灣虎航因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響，昨宣布10至12月改退票，10月1日至12月31日東京成田、曼谷廊曼航線，除4航班仍執飛外，其餘全數取消。台灣虎航官方臉書粉絲頁今天表示，退票簡單兩步驟，第一是確認飛行日期跟機票往返地點；第二，確認是否搭乘到繼續飛的4條航班，若繼續飛可選退費或改期，其餘者自動退款，不需要做任何動作。

台虎說，10月1日至12月31日，繼續飛的航班有每周四的桃園-東京成田 IT-200、東京成田-桃園 IT-201，以及每周五的桃園-曼谷廊曼 IT-505、曼谷廊曼-桃園 IT-506。符合上述4航班者，須申請改期或退費，上述以外航班自動退款，不需要做任何動作。

持有上述4班10月1日至12月31日間，仍執飛的台灣虎航桃園往返東京成田及曼谷廊曼航線的旅客。針對適用對象，台灣虎航提供以下方案作為選擇，須擇一：

申請期限：即日起至台灣時間9月9日晚上9時。

●方案一：更改訂位

符合上述說明的適用對象，如選擇日期仍有可售座位時，始可免費更改日期，且得免收票差及手續費，更改以一次為限。

可改訂日期範圍為10月1日至2021年3月27日(含)止；桃園-東京成田的禁用區間為2021年2月8日至2021年2月18日、2021年2月25日至2021年3月3日及2021年3月18日至2021年3月27日；桃園-曼谷廊曼的禁用區間為2021年2月8日至2021年2月18日及2021年2月25日至2021年3月3日，且須以來回程皆可搭乘完畢為準。

欲進行改票作業者，至線上表單申請： https://www.surveycake.com/s/vrGDP 。

●方案二：退票

符合上述說明的適用對象者，始可選擇退費，且不需支付任何手續費。

欲進行退票作業者，直接進行線上表單填寫即可： https://ec.tigerairtw.com/zh-tw/flight-disruption/login 。

台灣虎航說，選擇退票的旅客，因近期待處理的業務量相當龐大，申請後靜候作業時間，後續退款會至購票時使用的發卡銀行端，屆時可逕自與發卡銀行聯繫。

●其餘航線

10月1日至12月31日其餘日本、澳門、韓國及菲律賓往返航班將全數取消。

針對上述航班取消而影響的旅客，台灣虎航將直接退費至訂單中原始的付款帳戶內，旅客不須進線至客服中心確認，也不需填寫任何表單。

因待處理的業務量相當龐大，請靜候作業時間，後續退款會至購票時使用的發卡銀行端，屆時可逕自與發卡銀行聯繫。

台灣虎航說，它航機票若涉及台灣虎航航段，仍須依照它航作業辦法規定辦理。如原始購票非透過台灣虎航官網購票者，退票款請逕洽原開票旅行社或開票平台洽詢。

●相關退改票資訊，可參考官網說明：

https://www.tigerairtw.com/zh-tw/about-tigerair/news/cancel-flight-on-oct-dec