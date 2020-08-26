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天王謝霆鋒代言 馬爹利X.O.換新裝

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
更換新裝的馬爹利X.O.干邑白蘭地，容量700毫升，建議零售價5200元。圖／馬爹利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
更換新裝的馬爹利X.O.干邑白蘭地，容量700毫升，建議零售價5200元。圖／馬爹利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了影視天王、主持人、音樂人、美食達人、企業家之外，謝霆鋒又多了一個新身份，就是馬爹利X.O.干邑白蘭地代言人。

看好謝霆鋒在人生中多次乘風破浪，不斷超越自我，在演藝、音樂、美食等多項領域都有所成就，恰與馬爹利X.O.干邑白蘭地酒瓶不斷進化，佳釀卻永恆不變的創新與經典交織的精神不謀而和，因此特別邀請謝霆鋒擔任代言人。

謝霆鋒為馬爹利X.O.提出「敢為一刻」宣言，目的是為了讓人回想起生命中每一個改變人生方向的果敢決策，以及人生裡的每一個「敢為一刻」。

在請到天王代言的同時，馬爹利X.O.干邑白蘭地的瓶身也有了全新風貌。此次馬爹利徹底改良「拱橋」的經典獨特拱形瓶身，瓶身整體設計顯得簡潔利落同時更富線條美，並以精緻閃爍的燙金飾邊點綴，展現出馬爹利的大氣與細膩優雅。

擁有三百年歷史的馬爹利X.O.干邑白蘭地，是完美演繹著名大香檳地區（Grande Champagne）風土條件的經典酒款。透過獨特的雙重蒸餾技術，萃取出極度澄澈酒液，蒸餾後再使用細木紋橡木桶陳釀，展現大香檳區「生命之水」強勁、濃烈的特色。除了這種強勁的風格外，也採用傳統上與馬爹利關係密切、來自邊緣區（Borderies）的稀有而典雅的「生命之水」加以調和，創造均衡風味。

馬爹利X.O.干邑白蘭地更於今年2020年舊金山世界烈酒競賽與世界干邑白蘭地大賽中勇奪金牌，榮獲雙金肯定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬爹利X.O.干邑白蘭地獲得世界干邑白蘭地大賽金牌肯定。圖／馬爹利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬爹利X.O.干邑白蘭地獲得世界干邑白蘭地大賽金牌肯定。圖／馬爹利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國際天王級男星謝霆鋒，擔任馬爹利X.O.干邑白蘭地代言人。圖／馬爹利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國際天王級男星謝霆鋒，擔任馬爹利X.O.干邑白蘭地代言人。圖／馬爹利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬爹利徹底改良「拱橋」的經典獨特拱形瓶身，讓瓶身整體線條更為簡潔利落。圖／馬爹利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬爹利徹底改良「拱橋」的經典獨特拱形瓶身，讓瓶身整體線條更為簡潔利落。圖／馬爹利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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