加好友！萬寶龍三品牌大使 Spike Lee、陳坤新亮相

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聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
美國知名電影導演Spike Lee在一分鐘影片中展現了布魯克林帶給他的豐沛活力能量。圖 / Montblanc提供。
美國知名電影導演Spike Lee在一分鐘影片中展現了布魯克林帶給他的豐沛活力能量。圖 / Montblanc提供。

如何定義成功？這很難說。但透過名人的風格、成就，則相對容易聚焦。萬寶龍（Montblanc）今日宣佈家族爽快加好友，一次收納三位熱情實踐的卓越人士（Mark Maker）：作家暨名導Spike Lee、演員Taron Egerton，以及中國男星陳坤，展現成功與風格的不同典範。

萬寶龍喊出年度新口號，「向心而行，自有所成」（What Moves You, Makes You），同時並請到三位品牌好友拍攝了一系列宣傳影片與視覺。陳坤與Spike在影片中分別以書寫搭配旁白的形式，描述驅策演員向前的初心，以及一位導演與作家從生長環境的紐約布魯克林區得到的養分能量；Taron Egerton的影片則以情境呈現：搭上計程車的他，從一位英國演員出發，想像在美國演藝環境的種種可能發展，同時大秀手上的萬寶龍Geosphere世界時間腕表，展現商務白領客的從容瀟灑。

萬寶龍總裁Nicolas Baretzki為此表示：「成為一位Mark Maker是另一種思維，它不再關乎地位是否達到顛峰，一切都是為了抵達終點所展開的一趟有意義、目標和豐富的旅程。」而三段各為一分鐘的短影片中，Spike Lee將布魯克林的街頭能量，以豐沛具活力的形式呈現，Taron Egerton則散發猶如電影「金牌特務」中的幽默詼諧，全數三只影片都將能在萬寶龍官方網站與社群中欣賞。至於是什麼驅策（moves）也成就（makes）每個獨特的個體？或許就從找來一張白紙、一只鋼筆，靜心整理記錄開始。

Montblanc，大師傑作系列小王子珍貴樹脂Le Grand鋼筆（125303 ），28,900元。
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中國超人氣男星陳坤除了演藝成就出眾，同時也創辦了「山下學堂」，為後晉的新生代演員提供指導協助。圖 / Montblanc提供。
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Taron Egerton因為「金牌特務」聲名大噪，迷人的英式嗓音，也成為闖蕩美國演藝圈的特色之一。圖 / Montblanc提供。
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Montblanc，大師傑作粒面軟皮系列超薄公事包（126230），35,200元。圖 / Montblanc提供。
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Montblanc，明星傳承系列全日曆腕表（119955），14萬48,500元。圖 / Montblanc提供。
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計程車 紐約 電影

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