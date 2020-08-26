加好友！萬寶龍三品牌大使 Spike Lee、陳坤新亮相

如何定義成功？這很難說。但透過名人的風格、成就，則相對容易聚焦。萬寶龍（Montblanc）今日宣佈家族爽快加好友，一次收納三位熱情實踐的卓越人士（Mark Maker）：作家暨名導Spike Lee、演員Taron Egerton，以及中國男星陳坤，展現成功與風格的不同典範。

萬寶龍喊出年度新口號，「向心而行，自有所成」（What Moves You, Makes You），同時並請到三位品牌好友拍攝了一系列宣傳影片與視覺。陳坤與Spike在影片中分別以書寫搭配旁白的形式，描述驅策演員向前的初心，以及一位導演與作家從生長環境的紐約布魯克林區得到的養分能量；Taron Egerton的影片則以情境呈現：搭上計程車的他，從一位英國演員出發，想像在美國演藝環境的種種可能發展，同時大秀手上的萬寶龍Geosphere世界時間腕表，展現商務白領客的從容瀟灑。