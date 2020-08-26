加好友！萬寶龍三品牌大使 Spike Lee、陳坤新亮相
如何定義成功？這很難說。但透過名人的風格、成就，則相對容易聚焦。萬寶龍（Montblanc）今日宣佈家族爽快加好友，一次收納三位熱情實踐的卓越人士（Mark Maker）：作家暨名導Spike Lee、演員Taron Egerton，以及中國男星陳坤，展現成功與風格的不同典範。
萬寶龍喊出年度新口號，「向心而行，自有所成」（What Moves You, Makes You），同時並請到三位品牌好友拍攝了一系列宣傳影片與視覺。陳坤與Spike在影片中分別以書寫搭配旁白的形式，描述驅策演員向前的初心，以及一位導演與作家從生長環境的紐約布魯克林區得到的養分能量；Taron Egerton的影片則以情境呈現：搭上計程車的他，從一位英國演員出發，想像在美國演藝環境的種種可能發展，同時大秀手上的萬寶龍Geosphere世界時間腕表，展現商務白領客的從容瀟灑。
萬寶龍總裁Nicolas Baretzki為此表示：「成為一位Mark Maker是另一種思維，它不再關乎地位是否達到顛峰，一切都是為了抵達終點所展開的一趟有意義、目標和豐富的旅程。」而三段各為一分鐘的短影片中，Spike Lee將布魯克林的街頭能量，以豐沛具活力的形式呈現，Taron Egerton則散發猶如電影「金牌特務」中的幽默詼諧，全數三只影片都將能在萬寶龍官方網站與社群中欣賞。至於是什麼驅策（moves）也成就（makes）每個獨特的個體？或許就從找來一張白紙、一只鋼筆，靜心整理記錄開始。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言