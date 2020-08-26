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抱回肉嘟嘟嬰兒肥派大星、海綿寶寶 再抽「深海大鳳梨」場景組
是誰住在深海的大鳳梨裡？海綿寶寶跟派大星怎麼變得這麼嬰兒感又肉嘟嘟呢？威秀影城推出《海綿寶寶：奔跑吧》新電影超可愛造型周邊，還有機會抽中「深海大鳳梨爆米花桶場景組」，在家就可以自建比奇堡場景喔！
本次推出的「幼童版」海綿寶寶和派大星的造型杯，是以新電影《海綿寶寶：奔跑吧》中，海綿寶寶與派大星兒時參加夏令營故事的造型設計，年幼的海綿寶寶與派大星超級萌Q，嬰兒肥加上圓嘟嘟，無敵可愛收服人心，本次「幼幼版海綿寶寶造型杯」與「幼幼版派大星造型杯」，於08/28(週五)全台威秀影城限量開賣，購買中杯可樂即可以299加購造型杯，數量有限售完為止。
除了2款造型杯，威秀也推出豪華版「深海大鳳梨爆米花桶場景組」抽獎活動，此款桶場景組還原海綿寶寶的家、內含4隻角色吸盤公仔，可說是鐵粉夢幻收藏品。購買2款造型杯子拍照打卡上傳官方粉絲團，就有機會能抽中。贈獎資訊僅供參考，如有誤植更動以官方公布為準，活動詳情可上威秀粉絲團查詢。
哪裡買
幼幼版海綿寶寶造型杯、幼幼版派大星造型杯
售價：中杯可樂加購價＋299
開賣時間：08/28(五)全台威秀影城與MUVIE CINEMAS影城白天營業時間起，數量有限售完為止，如有誤植更動以官方粉絲團和現場實際公布為準。
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