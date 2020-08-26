快訊

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

數位時代大躍進？陸推「數位人民幣」之虛與實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抱回肉嘟嘟嬰兒肥派大星、海綿寶寶 再抽「深海大鳳梨」場景組

聯合報 / 記者柯意如／即時報導
「深海大鳳梨爆米花桶場景組」(中)只抽不賣，左與右為影城新推出的海綿寶寶和派大星款限量販售的造型杯。圖／威秀提供
「深海大鳳梨爆米花桶場景組」(中)只抽不賣，左與右為影城新推出的海綿寶寶和派大星款限量販售的造型杯。圖／威秀提供

是誰住在深海的大鳳梨裡？海綿寶寶跟派大星怎麼變得這麼嬰兒感又肉嘟嘟呢？威秀影城推出《海綿寶寶：奔跑吧》新電影超可愛造型周邊，還有機會抽中「深海大鳳梨爆米花桶場景組」，在家就可以自建比奇堡場景喔！

「幼幼版海綿寶寶造型杯」與「幼幼版派大星造型杯」。圖／威秀提供
「幼幼版海綿寶寶造型杯」與「幼幼版派大星造型杯」。圖／威秀提供

本次推出的「幼童版」海綿寶寶和派大星的造型杯，是以新電影《海綿寶寶：奔跑吧》中，海綿寶寶與派大星兒時參加夏令營故事的造型設計，年幼的海綿寶寶與派大星超級萌Q，嬰兒肥加上圓嘟嘟，無敵可愛收服人心，本次「幼幼版海綿寶寶造型杯」與「幼幼版派大星造型杯」，於08/28(週五)全台威秀影城限量開賣，購買中杯可樂即可以299加購造型杯，數量有限售完為止。

派大星造型杯肉嘟嘟超萌Ｑ。圖／威秀提供
派大星造型杯肉嘟嘟超萌Ｑ。圖／威秀提供
派大星造型杯有嬰兒肥。圖／威秀提供
派大星造型杯有嬰兒肥。圖／威秀提供

海綿寶寶造型杯（左）。圖／威秀提供
海綿寶寶造型杯（左）。圖／威秀提供
海綿寶寶造型杯細節。圖／威秀提供
海綿寶寶造型杯細節。圖／威秀提供

除了2款造型杯，威秀也推出豪華版「深海大鳳梨爆米花桶場景組」抽獎活動，此款桶場景組還原海綿寶寶的家、內含4隻角色吸盤公仔，可說是鐵粉夢幻收藏品。購買2款造型杯子拍照打卡上傳官方粉絲團，就有機會能抽中。贈獎資訊僅供參考，如有誤植更動以官方公布為準，活動詳情可上威秀粉絲團查詢。

「深海大鳳梨爆米花桶場景組」只抽不賣。圖／威秀提供
「深海大鳳梨爆米花桶場景組」只抽不賣。圖／威秀提供

哪裡買

幼幼版海綿寶寶造型杯、幼幼版派大星造型杯

售價：中杯可樂加購價＋299

開賣時間：08/28(五)全台威秀影城與MUVIE CINEMAS影城白天營業時間起，數量有限售完為止，如有誤植更動以官方粉絲團和現場實際公布為準。

威秀影城

延伸閱讀

陳妍希揪團做七夕杯子蛋糕 為兒特製恐龍造型

《尼爾》也想做《Fall Guys》造型！橫尾太郎主動聯繫求促成

玩具總動員主題店新周邊 胡迪造型袋文具組限量600套

她秀度假編織風耳環 男友不解：為什麼耳朵要掛鳳梨片？

相關新聞

U值媒／拿回生命終點的主導權 生前一定要做

意外猝死，讓人感到不勝唏噓及遺憾，人通常無法預料意外或死亡何時到來，且未來的社會結構，很可能不少人是獨居，所以個人建議過了50歲以後，一定要為自己的下半生及早做規劃：醫療善終的規劃： 拿回臨終主導權，死得有尊嚴！

加好友！萬寶龍三品牌大使 Spike Lee、陳坤新亮相

如何定義成功？這很難說。但透過名人的風格、成就，則相對容易聚焦。萬寶龍（Montblanc）今日宣佈家族爽快加好友，一次...

抱回肉嘟嘟嬰兒肥派大星、海綿寶寶 再抽「深海大鳳梨」場景組

是誰住在深海的大鳳梨裡？海綿寶寶跟派大星怎麼變得這麼嬰兒感又肉嘟嘟呢？威秀影城推出《海綿寶寶：奔跑吧》新電影超可愛造型周...

邦瀚斯連五場亞洲藝術 展開全球秋拍季

夏季近尾，全球拍賣市場迎接今年的秋季。國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於九至十月舉行一連五場亞洲藝術拍賣會，橫跨香港...

永康商圈老店…銀翼遭罰30萬 月底恐斷水電

永康商圈接連爆出知名老店高記、銀翼餐廳即將歇業消息，原因都是違規使用。高記因二、三樓為住宅區，不得商業使用，建管處連續開...

走跳世界／台東職人藝術家 故鄉深耕發光

因為胡德夫一句「好想回家唱歌！」令台灣好基金會在10年前於台東創立「鐵花村」音樂聚落，讓愈來愈多的樂團、歌手，得以在故鄉...

走跳世界／池上玩藝術 自然與文藝相輝映

距離台東市約一個多小時車程的池上，以明媚的田園景色著稱。而在池上車站周圍，就有多間可愛的小吃、咖啡店林立。以藝文活動著稱...

高記、銀翼接連停業！永康商圈咖啡廳、旅行社也撐不住

繼「高記」之後，同樣位於永康商圈，已經有約70年歷史的「銀翼餐廳」，近期亦面臨違規使用的因素，而遭北市建管處罰鍰，若未改...

TWICE周子瑜直播掀討論！手上一條繩子居然有大玄機

之前剛舉辦完線上演唱會的TWICE，團員之一的周子瑜來自台灣，因此一舉一動特別受到台灣粉絲的關注，日前她在直播中，與粉絲...

高記、銀翼多次違規將被斷水電 在地里長替業者喊冤

台北市永康商圈又一老店要被斷水斷電，繼70年老店「高記」因違規作商業使用，遭北市建管處連續開罰，將於月底歇業，同位於永康...

裴斗娜穿CELINE男、女裝登雜誌 還劇透《秘密森林2》感情線

正在熱播中的燒腦韓劇「秘密森林2」讓喜愛曹承佑、裴斗娜搭檔的粉絲等了3年，也在開播時僅次於「陽光先生」、創下tvN週六晚...

Converse找Moncler、潮牌FRAGMENT加持 三方聯手打造話題鞋款

Converse永不缺話題，還加入了Moncler Genius（天才計劃）陣營，由潮牌FRAGMENT設計師藤原浩操刀...

熱門新聞

「潮橘、月河藍月夜色中衛口罩」來囉！蝦皮超市8/26兩時段限時限量開賣

大稻埕煙火秀延至8月29日登場 5小時接力演唱規格不變

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

他問台北飯店吃到飽該怎麼選？ 內行人秒選「這家」

雨彈來了！ 中南部明起慎防大雨 北部27日起有雨

又有老店熄燈！銀翼違規使用 不改善再罰30萬斷水斷電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。