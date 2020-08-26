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邦瀚斯連五場亞洲藝術 展開全球秋拍季

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
邦瀚斯將於九至十月舉行一連五場亞洲藝術拍賣會。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯將於九至十月舉行一連五場亞洲藝術拍賣會。圖／邦瀚斯提供

夏季近尾，全球拍賣市場迎接今年的秋季。國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於九至十月舉行一連五場亞洲藝術拍賣會，橫跨香港、紐約兩大拍賣中心，呈獻從書畫、陶瓷、玉雕、至金銀雅器涵蓋各門各類收藏品，由來自印度、喜馬拉雅、至東南亞與日韓東北亞各地的珍品，見證亞洲數百年的藝術底蘊與巧思。五場拍賣將由9月21日起於紐約舉辦的「潤盧品金」專場揭開序幕。

「潤盧品金」拍賣會呈獻跨越二千年中華歷史之金銀雅器精品共63件，涵蓋髮飾、耳飾、頸飾、臂釧、耳杯、帶鉤、席鎮等華美飾件，以至鮮見於市之高古飾物，可以說是中國古代珠寶的精萃。其中首50件拍品出自著名洛杉磯設計師與收藏家郭盧恩（Robert Kuo）之「潤盧珍藏」。自1979年起展開中國古代藝術收藏的他，在收藏界破富盛名。焦點拍品包括來自戰國/西漢時期局部鎏金銅錯銀嵌松石雙獸首帶鈎、、宋代一對形態圖案模仿自然之金跳脫、以及一對生動古樸之人物金耳墜。

同時於紐約登場的「中國書畫與工藝精品」專場，則帶來陶瓷、書畫、玉雕及家具等逾150件拍品，焦點為唐代大理石菩薩身像與齊白石作品「水仙石鵪」。9月23日的「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術」拍賣，則將再次呈獻「菩薩道收藏」珍品，其中以一尊卡薩馬拉王朝於13至14世紀間所作銅鎏金彌勒菩薩像最受矚目。次日舉辦的「日韓藝術」拍賣則提供版畫、畫作、陶瓷及武士藝術等逾200件珍貴藏品。

10月回到亞洲，香港「誠虔韻映」專場，以西藏16世紀作銅鎏金釋迦牟尼佛像為最受矚目焦點。因明永樂皇帝對藏傳佛教甚為熱忱，影響當時創作走向華麗風格，以此銅像為代表之作。另一件焦點則為藏東德格於十五世紀造鐵鋄金銀法杖，法杖長柄裝飾金銀相間的細密卷草紋，大英博物館與大都會博物館皆有相似珍品。

紐約邦瀚斯「中國書畫與工藝精品」焦點拍品唐代大理石菩薩身像，估價20萬美元起。圖／邦瀚斯提供
紐約邦瀚斯「中國書畫與工藝精品」焦點拍品唐代大理石菩薩身像，估價20萬美元起。圖／邦瀚斯提供
香港「誠虔韻映」專場焦點拍品，藏東德格於十五世紀造鐵鋄金銀法杖，估價30萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港「誠虔韻映」專場焦點拍品，藏東德格於十五世紀造鐵鋄金銀法杖，估價30萬港元起。圖／邦瀚斯提供
紐約邦瀚斯「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術」焦點拍品拍賣卡薩馬拉王朝的銅鎏金彌勒菩薩像，估價40萬美元起。圖／邦瀚斯提供
紐約邦瀚斯「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術」焦點拍品拍賣卡薩馬拉王朝的銅鎏金彌勒菩薩像，估價40萬美元起。圖／邦瀚斯提供
紐約邦瀚斯「潤盧品金」焦點拍品金跳脫，估價8,000美元起。圖／邦瀚斯提供
紐約邦瀚斯「潤盧品金」焦點拍品金跳脫，估價8,000美元起。圖／邦瀚斯提供
香港「誠虔韻映」專場焦點拍品，西藏十六世紀作銅鎏金釋迦牟尼佛像，估價65萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港「誠虔韻映」專場焦點拍品，西藏十六世紀作銅鎏金釋迦牟尼佛像，估價65萬港元起。圖／邦瀚斯提供
紐約邦瀚斯「潤盧品金」焦點拍品戰國/西漢時期局部鎏金銅錯銀嵌松石雙獸首帶鈎，估價20,000美元起。圖／邦瀚斯提供
紐約邦瀚斯「潤盧品金」焦點拍品戰國/西漢時期局部鎏金銅錯銀嵌松石雙獸首帶鈎，估價20,000美元起。圖／邦瀚斯提供
紐約邦瀚斯「日韓藝術」焦點拍品日本私人收藏的十八世紀白釉抱月瓶，估價80,000美元起。圖／邦瀚斯提供
紐約邦瀚斯「日韓藝術」焦點拍品日本私人收藏的十八世紀白釉抱月瓶，估價80,000美元起。圖／邦瀚斯提供

紐約 拍賣會 東南亞

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