TWICE周子瑜直播掀討論！手上一條繩子居然有大玄機

之前剛舉辦完線上演唱會的TWICE，團員之一的周子瑜來自台灣，因此一舉一動特別受到台灣粉絲的關注，日前她在直播中，與粉絲聊生活時，手上的兩條手鍊引發粉絲討論，其中一條是水晶的手鍊，另一條讓網友好奇的就是編織手環，黑白造型讓粉絲好奇，原來這居然是一條會散發香氣的手環。

周子瑜戴的手環，就是知名香氛品牌diptyque推出的香氛手環，該手環標榜就是能散發香氣、也能是隨身配戴的飾品，透過浸泡工藝，把香氣封存在手環中，並以橢圓形的盒子裝置。

手環可以從盒中抽出，依照自己手腕的粗度以及造型，搭配使用，香氣從纖維中被釋放出來，約可以維持7至10天，每盒中約有6公尺的手環，並搭配有切割的金屬刀片，依照適合長度使用。