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裴斗娜穿CELINE男、女裝登雜誌 還劇透《秘密森林2》感情線

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
裴斗娜身穿CELINE 2020秋冬男女裝系列登上韓國雜誌。圖／取自IG
裴斗娜身穿CELINE 2020秋冬男女裝系列登上韓國雜誌。圖／取自IG

正在熱播中的燒腦韓劇「秘密森林2」讓喜愛曹承佑、裴斗娜搭檔的粉絲等了3年，也在開播時僅次於「陽光先生」、創下tvN週六晚間劇史上首播的第二高收視率，同時超越第一季的最終回收視，裴斗娜在近期登上韓版「W」雜誌的封面，以她獨特氣質演繹CELINE秋冬季男、女裝，表現可男可女的跨距氣質。

裴斗娜以身型、姿態和神韻闡述CELINE的雌雄同體調性，她慵懶的個人氣質也散發布爾喬亞風格；訪談中提及，今年2月之後進行了5個月的拍攝已竣工，她在第二季也以飄逸長髮展現劇中女警探的特立獨行，據她形容是「討厭標準和既定規範，常穿風衣或夾克的菁英女警形象，很聰明、有正義感但也有點怪胎」，她更來個大劇透，表示和曹承佑在劇中是以角色專業領域各自發揮，因此不會有觀眾期待的愛情線。她也因為「秘密森林2」題材是較硬的檢警劇而開玩笑形容，「第一季很乾，我很喜歡，第二季可能會更乾。」

而這次在「W雜誌」中她將CELINE秋冬新款一路穿到底，此系列的細節包括絲襪、網襪的性感回歸，以及水晶、煙燻石、黃鐵礦、星雲母等石材打造的項鍊、別針，CELINE以此展現具有搖滾氣氛的中產階級品味，蝴蝶領荷葉邊襯衫、金屬細絲光澤連身裙、刺繡洋裝等則有復古懷舊的風采，而男裝則在搖滾中帶有浪漫主義的調性，更明顯傳達中性風格，一如裴斗娜可同步演繹男、女裝，也穿出了迷人自在的氣質。

裴斗娜以雌雄同體的慵懶氣質詮釋2020秋冬CELINE Homme。圖／取自IG
裴斗娜以雌雄同體的慵懶氣質詮釋2020秋冬CELINE Homme。圖／取自IG
裴斗娜詮釋2020秋冬CELINE Homme的布爾喬亞神采。圖／取自IG
裴斗娜詮釋2020秋冬CELINE Homme的布爾喬亞神采。圖／取自IG
裴斗娜在「W」雜誌以慵懶姿態詮釋2020秋冬CELINE女裝。圖／取自IG
裴斗娜在「W」雜誌以慵懶姿態詮釋2020秋冬CELINE女裝。圖／取自IG
裴斗娜身穿CELINE 2020秋冬女裝。圖／取自wkorea.com
裴斗娜身穿CELINE 2020秋冬女裝。圖／取自wkorea.com
「秘密森林2」女主角裴斗娜登上韓國版「W」雜誌。圖／取自IG
「秘密森林2」女主角裴斗娜登上韓國版「W」雜誌。圖／取自IG
裴斗娜詮釋2020秋冬CELINE Homme以中產階級奢華為表徵的浪漫主義。圖／取自IG
裴斗娜詮釋2020秋冬CELINE Homme以中產階級奢華為表徵的浪漫主義。圖／取自IG
裴斗娜以雌雄同體的慵懶氣質詮釋2020秋冬CELINE Homme。圖／取自wkorea.com
裴斗娜以雌雄同體的慵懶氣質詮釋2020秋冬CELINE Homme。圖／取自wkorea.com
裴斗娜身穿CELINE 2020秋冬女裝。圖／取自wkorea.com
裴斗娜身穿CELINE 2020秋冬女裝。圖／取自wkorea.com
裴斗娜演繹CELINE 2020秋冬的男、女裝系列 。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
裴斗娜演繹CELINE 2020秋冬的男、女裝系列 。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
2020秋冬CELINE女裝運用了許多石材做為項鍊設計。圖／取自IG
2020秋冬CELINE女裝運用了許多石材做為項鍊設計。圖／取自IG
裴斗娜身穿2020秋冬CELINE女裝。圖／取自IG
裴斗娜身穿2020秋冬CELINE女裝。圖／取自IG

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