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裴斗娜穿CELINE男、女裝登雜誌 還劇透《秘密森林2》感情線
正在熱播中的燒腦韓劇「秘密森林2」讓喜愛曹承佑、裴斗娜搭檔的粉絲等了3年，也在開播時僅次於「陽光先生」、創下tvN週六晚間劇史上首播的第二高收視率，同時超越第一季的最終回收視，裴斗娜在近期登上韓版「W」雜誌的封面，以她獨特氣質演繹CELINE秋冬季男、女裝，表現可男可女的跨距氣質。
裴斗娜以身型、姿態和神韻闡述CELINE的雌雄同體調性，她慵懶的個人氣質也散發布爾喬亞風格；訪談中提及，今年2月之後進行了5個月的拍攝已竣工，她在第二季也以飄逸長髮展現劇中女警探的特立獨行，據她形容是「討厭標準和既定規範，常穿風衣或夾克的菁英女警形象，很聰明、有正義感但也有點怪胎」，她更來個大劇透，表示和曹承佑在劇中是以角色專業領域各自發揮，因此不會有觀眾期待的愛情線。她也因為「秘密森林2」題材是較硬的檢警劇而開玩笑形容，「第一季很乾，我很喜歡，第二季可能會更乾。」
而這次在「W雜誌」中她將CELINE秋冬新款一路穿到底，此系列的細節包括絲襪、網襪的性感回歸，以及水晶、煙燻石、黃鐵礦、星雲母等石材打造的項鍊、別針，CELINE以此展現具有搖滾氣氛的中產階級品味，蝴蝶領荷葉邊襯衫、金屬細絲光澤連身裙、刺繡洋裝等則有復古懷舊的風采，而男裝則在搖滾中帶有浪漫主義的調性，更明顯傳達中性風格，一如裴斗娜可同步演繹男、女裝，也穿出了迷人自在的氣質。
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