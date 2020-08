Converse找Moncler、潮牌FRAGMENT加持 三方聯手打造話題鞋款

Converse永不缺話題,還加入了Moncler Genius(天才計劃)陣營,由潮牌FRAGMENT設計師藤原浩操刀,讓Chuck 70鞋變得更潮了。PUMA旗下SELECT系列二度攜手洛杉磯街頭品牌 THE HUNDREDS,融入環境保護意識,將品牌經典復刻鞋款翻玩重塑。

潮牌FRAGMENT設計師藤原浩(Hiroshi Fujiwara)與Moncler的第三度攜手合作,除了服飾之外,還邀請了Converse共同打造出7 Moncler Fragment + Converse Chuck 70鞋,象徵著三個品牌的首次合作。藤原浩以簡約細節演繹經典的Converse Chuck 70版型,運用簡單的黑、白色調貫穿整體設計,致敬Chuck Taylor All Star系列。在純黑鞋面上採用對比白色車縫線,白色鞋面則以醒目黑邊勾勒,後跟以及鞋墊均印有此次聯名標誌,預計9月才會正式上市,就已經討論話題不斷了。

7 Moncler Fragment + Converse Chuck 70鞋4,380元。圖/Converse提供

而PUMA的THE HUNDREDS 聯名系列,共推出了三款鞋,包Future Rider HF by THE HUNDREDS,鞋面以混合尼龍、麂皮、與皮革等復古色塊,運用草原、火焰、紫外線、及月光等多款自然系色彩,搭配減震顆粒大底,是聯名系列中一大亮點。Clyde HF by THE HUNDREDS復古籃球鞋款則以黑為主色,使用絨布及麂皮異材質拼接創造層次,象牙米色厚底以強烈對比打造極簡外型。炙手可熱的RS-2K HF by THE HUNDREDS鞋,以大地色系為基調,將沙漠、仙人掌、及綠洲色彩揮灑在鞋面設計,呈現海市蜃樓般的虛幻夢境。

PUMA RS-2K HF THE HUNDREDS鞋4,580元。圖/PUMA提供

PUMA Clyde HF THE HUNDREDS鞋3,880元。圖/PUMA提供