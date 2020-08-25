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Converse找Moncler、潮牌FRAGMENT加持 三方聯手打造話題鞋款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
7 Moncler Fragment + Converse Chuck 70鞋4,380元。圖／Converse提供
7 Moncler Fragment + Converse Chuck 70鞋4,380元。圖／Converse提供

Converse永不缺話題，還加入了Moncler Genius（天才計劃）陣營，由潮牌FRAGMENT設計師藤原浩操刀，讓Chuck 70鞋變得更潮了。PUMA旗下SELECT系列二度攜手洛杉磯街頭品牌 THE HUNDREDS，融入環境保護意識，將品牌經典復刻鞋款翻玩重塑。

潮牌FRAGMENT設計師藤原浩（Hiroshi Fujiwara）與Moncler的第三度攜手合作，除了服飾之外，還邀請了Converse共同打造出7 Moncler Fragment + Converse Chuck 70鞋，象徵著三個品牌的首次合作。藤原浩以簡約細節演繹經典的Converse Chuck 70版型，運用簡單的黑、白色調貫穿整體設計，致敬Chuck Taylor All Star系列。在純黑鞋面上採用對比白色車縫線，白色鞋面則以醒目黑邊勾勒，後跟以及鞋墊均印有此次聯名標誌，預計9月才會正式上市，就已經討論話題不斷了。

7 Moncler Fragment + Converse Chuck 70鞋4,380元。圖／Converse提供
7 Moncler Fragment + Converse Chuck 70鞋4,380元。圖／Converse提供

而PUMA的THE HUNDREDS 聯名系列，共推出了三款鞋，包Future Rider HF by THE HUNDREDS，鞋面以混合尼龍、麂皮、與皮革等復古色塊，運用草原、火焰、紫外線、及月光等多款自然系色彩，搭配減震顆粒大底，是聯名系列中一大亮點。Clyde HF by THE HUNDREDS復古籃球鞋款則以黑為主色，使用絨布及麂皮異材質拼接創造層次，象牙米色厚底以強烈對比打造極簡外型。炙手可熱的RS-2K HF by THE HUNDREDS鞋，以大地色系為基調，將沙漠、仙人掌、及綠洲色彩揮灑在鞋面設計，呈現海市蜃樓般的虛幻夢境

PUMA RS-2K HF THE HUNDREDS鞋4,580元。圖／PUMA提供
PUMA RS-2K HF THE HUNDREDS鞋4,580元。圖／PUMA提供

PUMA Clyde HF THE HUNDREDS鞋3,880元。圖／PUMA提供
PUMA Clyde HF THE HUNDREDS鞋3,880元。圖／PUMA提供

PUMA Future Rider HF THE HUNDREDS鞋3,880元。圖／PUMA提供
PUMA Future Rider HF THE HUNDREDS鞋3,880元。圖／PUMA提供

品牌 夢境

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