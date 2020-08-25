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要喝就喝天然的 3款生物自然動力葡萄酒推薦

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
依據「生物自然動力法」，當月亮進入火象星座時是「果日」，適合進行採收。圖／Domaine Leroy提供
依據「生物自然動力法」，當月亮進入火象星座時是「果日」，適合進行採收。圖／Domaine Leroy提供

在這個化學農業、基因改造作物盛行的時代，在葡萄酒的世界裡卻吹起一股「生物自然動力法（Biodynamic）」風潮。「生物自然動力法」主張不除草、不澆水、不做任何人工干預，強調利用萬物本身的內在能源拯救地力，並確信天體運行會深深影響地上植物的成長。

生物自然動力的曆法根據月亮與星座的對應位置，分為4種日子：「花日（Flower Day）」、「果日（Fruit Day）」、「根日（Root Day）」與「葉日（Leaf Day）」；從整土、播種、耕耘、收穫，甚至品飲，都深受這4種日子所影響著果實的風味。

當月亮進入火象星座時是「果日」，適合進行採收；進入土象星座時則是「根日」，適合從事犁土；而月亮進入水象星座是「葉日」，適合灌溉；進入風象星座則是「花日」，讓葡萄自由生長。

這股新思維，不但已經被全世界許多最頂尖的葡萄酒莊採用，甚至在美洲、紐西蘭、澳洲也越來越盛行。在全世界最昂貴的10款葡萄酒當中，大約有半數是以生物自然動力法耕作的。我們在這裡介紹3款知名酒莊的生物自然動力葡萄酒。

Seña酒廠是智利頂級夢幻酒廠代表。這款「SEÑA VALLE DE ACONCAGUA」充滿覆盆子、紅莓等紅色水果香氣，同時也能嗅到月桂葉、茴香，以及隱約的烟草、八角、可可、丁香氣息。酒體飽滿集中，單寧年輕奔放，餘韻深遠綿長。

Quintessa酒廠位於美國加州納帕谷，是一家追求高品質的精品酒莊。這款「QUINTESSA CABERNET SAUVIGNON NAPA VALLEY」，酒體飽滿，單寧緊實，層次豐富而風味濃郁，在藍莓等深色水果的芬芳下，潛藏著白胡椒等辛香料味，非常迷人。

DueMani酒莊是托斯卡納王牌釀酒師Luca d 'Attoma，投入畢生熱情所開創的生物自然動力酒莊。這款「DUEMANI CABERNET FRANC COSTA TOSCANA」，含有紫羅蘭與玫瑰花瓣等非常美妙的乾燥花香氣，還有一些黑色水果氣息，酒質濃郁而厚實，香氣活潑而集中，令人回味再三。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Quintessa酒廠是美國加州的精品酒莊。圖／Quintessa提供
Quintessa酒廠是美國加州的精品酒莊。圖／Quintessa提供
DueMani酒莊是托斯卡納王牌釀酒師Luca d 'Attoma所創。圖／DueMani提供
DueMani酒莊是托斯卡納王牌釀酒師Luca d 'Attoma所創。圖／DueMani提供
Seña是夢幻級的智利頂級酒廠。圖／Seña提供
Seña是夢幻級的智利頂級酒廠。圖／Seña提供

葡萄酒

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