吳建豪化身時尚攝影師 親自拍攝並演繹墨鏡形象大片

溥儀集團今年夏天再度與藝人吳建豪VanNess的時尚品牌 xVESSEL聯手，獨家推出第二波墨鏡新品7th Dimension（第七次元）系列，還親自拍攝了形象大片，營造出神秘又帶點頹廢的風格。而時尚眼鏡店GLORIA宣佈引進Valentino Eyewear，將在8月底於旗下指定門市發售2020春夏眼鏡系列，成為台灣獨家唯一通路銷售。

VanNess讓自己的時尚品牌xVESSEL二度與溥儀集團聯名，推出全新的太陽眼鏡系列，以「我們的靈魂有多少投入到每一樣東西」作提問，藉此宣揚愛、和平、團結、榮耀與尊重的訊息。還意外透露這次的主視覺拍攝，因為遇到全球疫情的影響，無法如原定計劃，VanNess只好藉由溥儀集團和朋友的協助，在美國親自操辦完成。酷愛以太陽眼鏡當做造型的他，自招每次出門都攜帶10副左右，特別重視鼻墊的舒適度及眼鏡的重量戴起來沒有負擔，並推薦了xVESSEL膠框板材、飛行員框型或是圓形框款式，都是他的必備搭配單品。

2020春夏眼鏡系列，Valention運用60年代風格的超大華麗款式，融入品牌的設計特色，以螢光色調和水晶飾釘點綴。招牌的V字Logo 與Valentino Garavani全新配飾系列如出一轍，提供包括八角形、特大正方形、圓形與復古框型的選擇。這系列的四款太陽眼鏡皆有著相同特色，所有款式的鏡臂上均飾以品牌 Valentino字樣飾釘，搭配著金屬或塑料材質，視覺更為突出。

xVESSEL與Puyi聯名Chilled太陽眼鏡6,000元。圖／溥儀眼鏡提供

xVESSEL與Puyi聯名Half Pour太陽眼鏡7,200元。圖／溥儀眼鏡提供

Valentino VA2040太陽眼鏡18,550元。圖／GLORIA提供

Valentino VA2401太陽眼鏡14,800元。圖／GLORIA提供