持續炒熱青埔 大江購物中心攜手影城「電影票變鈔票」

大江購物中心看好桃園青埔商圈熱潮，一改周年慶前淡季不做促銷的往例，今年與SBC星橋國際影城合作，9月1日至9月30日舉辦「大江FUN視 看電影我請客」活動，App會員消費滿5,000元可獲得SBC星橋影城電影票一張，甚至把「電影票變鈔票」憑票根可兌換3C店櫃折扣金500元或指定店櫃折扣金150元的電子現金券，還能至免費兌換遊戲代幣5枚及遊戲機台體驗券。

青埔商圈活絡，加上迎接科幻大片「天能」等電影強片上映，大江購物中心攜手SBC星橋國際影城，大江App會員9月活動期間，當日消費滿5,000元可免費兌換SBC星橋影城電影票一張，一人限

換一次。活動期間消費者可憑電影票根兌換電子現金券，現金券有二種面額分別為150元及500元，消費者可依個人消費需求選擇其一使用，面額150元可用於指定店櫃消費滿2500元折抵使用，或是面額500元可用於STUDIO A等3C店櫃消費滿2萬元折抵使用。

持電影票根還可以兌換大江館內SEGA遊樂場遊戲代幣5枚及最新電動機台體驗券，電影票根不只可以兌換電子現金券，館內餐廳同步配合推出「票票饗好食」活動，「古拉爵義式屋」消費滿500元，憑當日電影票根可獲得價值140元的「香煎雞肉佐巴沙米可醋」；「藍屋日本料理」消費滿500元，憑當日電影票根即可獲得價值128元的「明太子馬鈴薯焗烤」；「TGI FRIDAYS大江店」消費滿300元憑票根送開胃菜一份。