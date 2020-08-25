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信義區ATT 4 FUN美食新戰力 藏壽司、神保町陸續進駐

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
藏壽司台北市第四家分店進駐ATT 4 FUN。圖／ATT 4 FUN提供
藏壽司台北市第四家分店進駐ATT 4 FUN。圖／ATT 4 FUN提供

信義商圈的ATT 4 FUN又有美食新戰力，繼迎來迴轉壽司「藏壽司」後，8月28日還有日式燒肉「神保町」進駐，此外，9月還有泰式料理「SO BANGKOK」、「1+1鍋物」陸續登場。作為「深夜經濟」的代表，同步引進新潮宵夜清粥小菜「不糾結」，從午間到深夜全日供餐，讓跑趴的夜貓子夜食有新選擇。

暑假期間加上振興三倍券助攻，重新改裝的4樓主題樓層「食樂無限」，除了網羅各式美食餐廳外，也集結「Moomin Café」、「櫻桃小丸子專賣店」等熱門IP商店，ATT 4 FUN指出，在三個月的試營運期間內突破10萬人次來客數。

看好國人對日本料理與迴轉壽司的喜愛，ATT 4 FUN迎來藏壽司在台北市第四家分店，還有主打平價、高CP值的吃到飽日式燒肉店「神保町」，除了燒烤搭配火鍋雙拼組合外，也提供壽司、炸物、沙拉多樣化的選擇。

ATT 4 FUN四樓人氣店還包括：IP主題店「櫻桃小丸子專賣店」以經典電視場景及療癒小物喚起童年回憶；「Moomin Café」結合咖啡廳及嚕嚕米周邊商品的複合式空間，以Moomin嚕嚕米為主題推出各式料理。

主打超值價格享用吃到飽的「夏部火鍋」；以古早味燒肉拌飯、熟成咖哩與特製醬汁為特色的「賣飯食；主打韓國年糕火鍋吃到飽的「兩餐」。

即日起至9/3，於藏壽司信義店消費，並在藏壽司信義ATT店臉書粉絲團按讚，分享照片，結帳時憑手機畫面可享有9折優惠。圖／ATT 4 FUN提供
即日起至9/3，於藏壽司信義店消費，並在藏壽司信義ATT店臉書粉絲團按讚，分享照片，結帳時憑手機畫面可享有9折優惠。圖／ATT 4 FUN提供
ATT 4 FUN新引進新潮宵夜清粥小菜「不糾結」，從午間到深夜全日供餐。圖／摘自104
ATT 4 FUN新引進新潮宵夜清粥小菜「不糾結」，從午間到深夜全日供餐。圖／摘自104
ATT 4 FUN引進吃到飽日式燒肉店「神保町」。圖／ATT 4 FUN提供
ATT 4 FUN引進吃到飽日式燒肉店「神保町」。圖／ATT 4 FUN提供

壽司 火鍋 吃到飽

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