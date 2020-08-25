經典印花如何產生？Marimekko在台灣設計館說給你聽

松山文化創意園區的台灣設計館每年都會舉辦一場歐洲國家的設計大展，探索經典設計特色與故事，也希望藉此與台灣設計文化互相交流。今年主題聚焦連續三年排名「世界上最幸福國家」的芬蘭，並再度攜手設計觀察家龔維德，也邀請曾於芬蘭工作的產品設計師高贈穆共同策展打造「北緯60度的芬蘭設計展－luonnonläheinen elämä」，特別以芬蘭現代主義建築之父、有「北歐設計之父」之稱的Alvar Aalto貫穿全場，從工藝、視覺、插畫、字體、服飾等多面向深度解析芬蘭設計。

來自芬蘭的時尚生活品牌Marimekko當然沒有缺席這場展覽，特別從芬蘭總部直送服飾、布品及家飾等產品參與，在展場中可以看見品牌經典的Unikko印花、Kivet和Lokki印花系列還有今年春夏的Pioni、Ristipiccolo和Piccolo印花元素相關的設計與誕生故事。其他像是1960年到1970年中印花圖庫裡的精選花卉還搭配紅、黃及綠色為主的春夏色彩並輔以鏡面光影呈現，象徵向花卉圖案致敬。