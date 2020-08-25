江宏傑站台SEIKO復刻潛水表活動 不忘捧老婆福原愛「她領我進入時尚界」

SEIKO正式上市Prospex系列復刻腕表，找來桌球好手江宏傑演繹，而在接受採訪時，他也不忘捧老婆福原愛，說「是小愛帶領我進入時尚界的，不過現在我也要慢慢追上她了」，不自覺的甜蜜放閃，讓現場彷彿有粉紅泡泡一般。

在七夕情人節當天依舊排定工作，問江宏傑是否有準備驚喜給老婆福原愛？他則表示現在說的話，就沒有驚喜了，「不過我們都很在意過節，只要不是比賽或是有工作，兩人都會一起過」。由於，兩人的結婚紀念日是在9月1日，所以情人節不會刻意過，但會一起吃個飯，「把重心放在後面來慶祝」。江宏傑還自認是貼心情人，自曝出席參加SEIKO活動之前，就有買好早餐讓太太享用。擁有三款品牌手表的江宏傑則提到，自己挑選的標準是「舒適性」、「耐用」及「精準度」，SEIKO的產品都符合他的期待。除了比賽時，私下的造型搭配，包括手表部分也是，江宏傑自曝都是太太小愛打理的，所以不吝惜稱讚太太眼光很好。

江宏傑演繹SEIKO Prospex系列1965年復刻版SLA037J1腕表。圖／SEIKO提供

包括了江宏傑所演繹的Prospex腕表，SEIKO今年推出了三款品牌史上重要潛水表的復刻版，且都各具特色，包括一體成型表殼或是第一款鈦金屬潛水表還是第一款的日本製潛水表，由於話題性十足，加上限量銷售，所以存量都不多。因此，在活動時SEIKO加碼曝光了日本家喻戶曉的探險家植村直己曾配戴過的Prospex潛水表復刻款，同樣以原汁原味來設計，除了原版的黑色表盤，還推出了今年熱門的綠色配置，讓消費者可以收藏不同風格。

江宏傑演繹SEIKO Prospex系列1965年復刻版SLA037J1腕表。圖／SEIKO提供

SEIKO Prospex系列1968年復刻版SLA039J1腕表，白鋼表殼35只，約22萬元。圖／SEIKO提供

SEIKO Prospex系列1970年復刻版SPB153J1腕表，不鏽鋼表殼，37,000元。圖／SEIKO提供

SEIKO Prospex系列1975年復刻版SLA041J1腕表，鈦金屬表殼55只，約14萬8,000元。圖／SEIKO提供

SEIKO Prospex系列1970年復刻版SPB151J1腕表，不鏽鋼表殼，41,000元。圖／SEIKO提供