比智慧手機還薄、甩開負擔！夏日薄型腕表好上手

夏日暑氣正盛，重量、濕氣、壓力，每一項都想讓人快速甩開。一枚薄型設計的腕表，在機械運轉之際、削去了厚度，也添增配戴時的輕便上手。瑞士鐘表品牌TITONI推出Slenderline纖薄腕表，7.5毫米的尺寸，比包包或口袋裡的智慧手機還纖薄，迎合夏日風格、不顯手腕負擔。

有些手表厚、有些手表薄，各有優點。有厚度的手表，霸氣、有存在感，戴上手，運動風格立馬上身。纖薄的手表，是優雅，因為懂得減法，所以可以輕易從西裝或襯衫袖口滑出，風流、瀟灑。TITONI新款Slenderline纖薄腕表共有五種款式，悉數皆為39毫米的中性風格，男性、女性配戴？都不顯突兀。Sellita SW 300-1 自動上鍊機芯具備動力儲存44小時，與基礎的時間與日期顯示，追求經典，同樣反應在及顯風格的表面設計中，精鋼、玫瑰金或半金？鍊帶或皮帶？共有五種款式。