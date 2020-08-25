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富藝斯INTERSECT跨門類網上拍賣 9月2日揭開秋拍序幕

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
GRAFF鑽石手鍊，鑽石共重約25.92克拉，估價55萬港元起。圖／富藝斯提供
GRAFF鑽石手鍊，鑽石共重約25.92克拉，估價55萬港元起。圖／富藝斯提供

跨收藏領域的拍賣在網路時代，提供「一站式」購得多種不同收藏的便利性，深受歡迎。繼富藝斯（Phillips）亞洲於今年5月份的首場跨門類網上拍賣「REFRESH：RELOAD」創下拍賣行網上專場有史以來最高總成交紀錄，富藝斯將於9月2日起至14日止舉辦第二場、名為「INTERSECT」的跨門類網上拍賣，逾110件精心挑選的當代藝術和版本作品、鐘表與珠寶將上拍。

本次拍賣焦點拍品之一為首次上拍的KAWS一套10幅絲網版畫作品「張力」，Banksy最經典的「氣球女孩」絲網版畫及喬希斯博林（Josh Sperling）標誌性的壓克力畫布大型墻面裝置、草間彌生等知名藝術家作品，亦有包含近來當紅的Daniel Arsham成套共9件的「未來遺物系列全套」和加藤泉等。時計方面則從擁有豐厚歷史的江詩丹頓和IWC萬國表，到以創新設計見稱的獨立製表品牌如Urwerk和MB&F等，品項廣泛。珠寶首飾則多來自知名品牌格拉夫（GRAFF）、寶格麗和梵克雅寶等。

富藝斯表示，今年5月推出的「REFRESH：RELOAD」創下拍賣行網上專場有史以來最高總成交紀錄之外，也達到90%的高成交率，並有56%的買家是富藝斯的新客戶，跨門類網上拍賣的趨勢相當看好。

FP Journe「Chronomètre Holland & Holland」型號限量版精鋼腕表 ，備獨一無二骨董大馬士革鋼表盤，與英國獵槍製造商Holland & Holland聯名限量發行28枚，約2017年製。估價25萬港元起。圖／富藝斯提供
FP Journe「Chronomètre Holland & Holland」型號限量版精鋼腕表 ，備獨一無二骨董大馬士革鋼表盤，與英國獵槍製造商Holland & Holland聯名限量發行28枚，約2017年製。估價25萬港元起。圖／富藝斯提供
Vacheron Constantin「Malte Tonneau Tourbillon」 型號 30066的18K玫瑰金陀飛輪腕表，約2000年製。估價23萬港 元起。圖／富藝斯提供
Vacheron Constantin「Malte Tonneau Tourbillon」 型號 30066的18K玫瑰金陀飛輪腕表，約2000年製。估價23萬港 元起。圖／富藝斯提供
Banksy「氣球女孩」，2014年作絲網印刷紙本，估價45萬港元起。圖／富藝斯提供
Banksy「氣球女孩」，2014年作絲網印刷紙本，估價45萬港元起。圖／富藝斯提供
Josh Sperling「無題」2016年作壓克力成形畫布，估價40萬港元起。圖／富藝斯提供
Josh Sperling「無題」2016年作壓克力成形畫布，估價40萬港元起。圖／富藝斯提供
KAWS「張力」2019 年作，成套10張絲網印刷Saunders Waterford紙本，估價50萬港元起。圖／富藝斯提供
KAWS「張力」2019 年作，成套10張絲網印刷Saunders Waterford紙本，估價50萬港元起。圖／富藝斯提供
GRAFF紅寶石與鑽石項鍊，估價70萬港元起。圖／富藝斯提供
GRAFF紅寶石與鑽石項鍊，估價70萬港元起。圖／富藝斯提供
KAWS三件作品:《KAWSBOB (i) (紅色);(ii) (黃色);(iii) (黑色)》，2011 年作絲網印刷紙本，估價30萬港元起。圖／富藝斯提供
KAWS三件作品:《KAWSBOB (i) (紅色);(ii) (黃色);(iii) (黑色)》，2011 年作絲網印刷紙本，估價30萬港元起。圖／富藝斯提供

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