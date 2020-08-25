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富藝斯INTERSECT跨門類網上拍賣 9月2日揭開秋拍序幕
跨收藏領域的拍賣在網路時代，提供「一站式」購得多種不同收藏的便利性，深受歡迎。繼富藝斯（Phillips）亞洲於今年5月份的首場跨門類網上拍賣「REFRESH：RELOAD」創下拍賣行網上專場有史以來最高總成交紀錄，富藝斯將於9月2日起至14日止舉辦第二場、名為「INTERSECT」的跨門類網上拍賣，逾110件精心挑選的當代藝術和版本作品、鐘表與珠寶將上拍。
本次拍賣焦點拍品之一為首次上拍的KAWS一套10幅絲網版畫作品「張力」，Banksy最經典的「氣球女孩」絲網版畫及喬希斯博林（Josh Sperling）標誌性的壓克力畫布大型墻面裝置、草間彌生等知名藝術家作品，亦有包含近來當紅的Daniel Arsham成套共9件的「未來遺物系列全套」和加藤泉等。時計方面則從擁有豐厚歷史的江詩丹頓和IWC萬國表，到以創新設計見稱的獨立製表品牌如Urwerk和MB&F等，品項廣泛。珠寶首飾則多來自知名品牌格拉夫（GRAFF）、寶格麗和梵克雅寶等。
富藝斯表示，今年5月推出的「REFRESH：RELOAD」創下拍賣行網上專場有史以來最高總成交紀錄之外，也達到90%的高成交率，並有56%的買家是富藝斯的新客戶，跨門類網上拍賣的趨勢相當看好。
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