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繽紛寶石和珍珠創作的紮染！TIE & DIOR高級珠寶展登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹Tie & Dior系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供
模特兒演繹Tie & Dior系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供

高級時裝的紮染藝術，如何透過珠寶的繽紛色彩與各式工藝來呈現？Dior Joaillerie年度高級珠寶系列Tie & Dior，就試圖以各色寶石來呈現抽象的紮染主題，全新頂級珠寶系列，連同DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane過往20多年來的設計精華，即日起來台展出至8月27日止，採預約制。總計共有超過280件、總價約25億元新台幣奢華之作，以史無前例的展出規模獻饗台灣藏家。

Tie & Dior高級珠寶系列，延續去年Victoire de Castellane在Gem Dior系列中首度嘗試以珠寶呈現抽象概念的手法，不同色階的彩色寶石大膽撞擊、穿插、或色階漸層，以比擬精美織物上的印花圖紋或吸墨紙上墨水拖曳出暈開的蹤跡。這個系列也是Victoire de Castellane 20多年來首度在系列作品中採用珍珠這款有機寶石。在她所擅長的雙主石、不對稱、漸層等藝術手法中，以偏心方式配搭粉紅、橙色、開心果綠或灰色的珍珠，淡雅光澤勾出彩寶的華麗色調，白色珍珠與鑽石則描繪紮染留白的美妙視覺。

本次最高單價之作，為一鑲嵌4.61克拉橢圓型切割莫三比克紅寶石的項鍊。同時展出數量豐富的Victoire de Castellane的歷年代表作，則可見從具象到抽象的演精彩變，鑑賞重點之一為去年巴黎發表、如今首度來台的Gem Dior系列，以幾何切割與線條描繪寶石的晶體型態，為辨識度極高的抽象系列。80餘件腕表作品以指標性的Grand Bal自動盤倒置之作為主軸，搭配Grand Soir、La D de Dior Precieuse等高級腕表系列，展出數量為歷年之最。

Tie & Dior胭脂紅寶石鑽石手環，2800萬元。圖／DIOR提供
Tie & Dior胭脂紅寶石鑽石手環，2800萬元。圖／DIOR提供
模特兒演繹Tie & Dior黃金珍珠鑽石系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供
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Tie & Dior坦桑石白色珍珠手環，750萬元。圖／DIOR提供
Tie & Dior坦桑石白色珍珠手環，750萬元。圖／DIOR提供
Tie & Dior朱紅色紅寶石珍珠不對稱耳環，1,700萬元。圖／DIOR提供
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Tie & Dior粉紅珍珠天藍色碧璽戒指，1,250萬元。圖／DIOR提供
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Tie & Dior帕德瑪（Padparadscha）粉橙剛玉珍珠戒指，1,550萬元。圖／DIOR提供
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Tie & Dior坦桑石白色珍珠手環，750萬元。圖／DIOR提供
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Dior Grand Soir系列Reine des abeilles限量腕表編號20號，價格店洽。圖／DIOR提供
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模特兒演繹Tie & Dior黃金珍珠鑽石系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供
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Dior Grand Soir系列Reine des abeilles限量腕表編號22號，價格店洽。圖／DIOR提供
Dior Grand Soir系列Reine des abeilles限量腕表編號22號，價格店洽。圖／DIOR提供
模特兒演繹Tie & Dior黃金珍珠鑽石系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供
模特兒演繹Tie & Dior黃金珍珠鑽石系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供
Tie & Dior灰色珍珠鑽石戒指，810萬元。圖／DIOR提供
Tie & Dior灰色珍珠鑽石戒指，810萬元。圖／DIOR提供
Tie & Dior春綠色祖母綠不對稱耳環，2,300萬元。圖／DIOR提供
Tie & Dior春綠色祖母綠不對稱耳環，2,300萬元。圖／DIOR提供
Tie & Dior朱紅色紅寶石淡紫珍珠戒指，2,900萬元。圖／DIOR提供
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Dior Grand Soir系列Reine des abeilles限量腕表編號21號，價格店洽。圖／DIOR提供
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模特兒演繹Tie & Dior黃金珍珠鑽石系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供
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Tie & Dior粉紅剛玉白色珍珠項鍊，1,350萬元。圖／DIOR提供
Tie & Dior粉紅剛玉白色珍珠項鍊，1,350萬元。圖／DIOR提供
TIE & DIOR高級珠寶腕表展來台展出至8月27日止。圖／DIOR提供
TIE & DIOR高級珠寶腕表展來台展出至8月27日止。圖／DIOR提供
Tie & Dior銀荊黃黃鑽不對稱耳環，1,750萬元。圖／DIOR提供
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珠寶 Dior 腕表

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