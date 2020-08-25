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斬男or顯白？我全都要！YSL年度熱賣TOP4唇膏色號曝光
2020百貨周年慶即將到來，上半年因為疫情關係，許多人都戴口罩，化妝也變少了，如今部分場合可以摘下口罩，當然也要擦上最迷人的唇膏囉。美妝品牌YSL搶先曝光2020年至今最熱賣的4款唇膏羽色號，想要招桃花，或是顯白，都能找到自己最愛的色號。
YSL情挑誘光水唇膏 #91
今年度銷售至今的冠軍就是情挑誘光水唇膏 #91，每月可以賣破千支唇膏，一抹有著軟嫩的質感，蜜桃色讓人一看就覺得好撒嬌。
YSL時尚印記雪絨唇釉 #216
最具有溫柔氣質的顏色，也就是#216的玫瑰蜜桃色，能讓膚色偏白的女生，看起來更顯白，絕對必入手的顏色。
YSL時尚印記絲絨唇露 #16
霧狀的質感，#16仙女蜜桃從2017年賣到2020年，帶點迷霧感的蜜桃色，增加氣質感。
YSL奢華緞面漆光唇釉 #419
#419就是蜜桃豆沙色，也是斬男的首選，秋冬季必入手的顏色。
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