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最強禦寒神器Canada Goose正式登台 以後不用再被代買削一筆了
備受許多明星喜愛的加拿大專業戶外服飾品牌Canada Goose正式登台，首店落腳於台北新光三越百貨A9館一樓，帶著「最強禦寒神器」的美譽，提供消費者全系列產品，將挑戰羽絨衣之王Moncler的地位。
Canada Goose最為人津津樂道的就是不只再在《明天過後》、《國家寶藏》、《007惡魔四伏》等冒險電影中都能看到其身影，更是實際的成為加拿大北部邊境巡邏隊、環境監測員的專屬工作服；甚至是為南極科考站科學家打造派克大衣。其中的經典Snow Mantra派克大衣，經由98道工序、及高達247個服飾部件組成，還有著頂級加拿大Hutterite白鵝絨，每盎司有著近兩百萬線的絨毛，蓬鬆又密集地交織著，形成一道絕緣的空氣膜，保暖度極高，標榜可承受極地零下70度酷寒溫度。
此次登台，Canada Goose也帶來了三大系列，包含主標、藍標與最頂級的黑標，涵蓋羽絨衣、風衣和針織產品等，甚至配件，專門為青少年、兒童、嬰兒設計的品項則會在季末上市。同時也推出針對亞洲人身型研發的Fusion Fit版型，應用於品牌的熱門款式，讓不同身材的人也能找到對應尺寸，使機能服飾的功能完全發揮。而Canada Goose也將耐寒指標分為5級，分數越高、禦寒度愈佳，讓消費者能找到合適的產品。而在價格上，多數的產品還是貼近原產地，少部分則因進口關稅等問題，略高1到2成，僅次於香港免關稅優惠。
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