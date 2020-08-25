三眼怪立體公仔購物袋超呆萌！7-11可愛新品全都想要　還有迪士尼、嚕嚕米

讓人荷包崩潰的7－ELEVEN可愛新品又來了！這次包括迪士尼系列、三眼怪、MOOMIN嚕嚕米全都有，除了迪士尼系列的真無線藍牙耳機、立體公仔藍牙喇叭超萌又實用之外，立體造型的三眼怪變裝購物袋更是超吸睛，還能掛在包包上當吊飾。

三眼怪變裝購物袋是玩具總動員25周年堆出的新品，矽膠材質的三眼怪吊飾玩偶背面可抽出肩背購物袋，每款購物袋正反面花色都不同，共有6款圖案，可當包包吊飾、裝零錢或擺飾，7－ELEVEN自8月26日上午11點起於ibon開放預購，全台共有3,000家門市也將現貨開賣，售價450元。

8月26日上午11點起於ibon開放預購的迪士尼系列包括米奇、米妮兩款真無線藍牙耳機，是限定發行的「草莓巧克力球」造型，米奇、米妮頭型立體充電艙底部印製了小腳」，背面還有小尾巴防塵塞可支撐站立，採用瑞昱藍牙晶片5.0，聆聽時間可達4小時、充電艙電力可達12小時，支援IPX4生活防水、防汗，兩款售價皆為1,499元；迪士尼立體公仔藍牙喇叭共有米奇、米妮、小熊維尼、史迪奇等4款，售價皆為880元。