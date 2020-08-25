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三眼怪立體公仔購物袋超呆萌！7-11可愛新品全都想要　還有迪士尼、嚕嚕米

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN新推出三眼怪變裝購物袋、迪士尼系列立體公仔藍牙喇叭。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN新推出三眼怪變裝購物袋、迪士尼系列立體公仔藍牙喇叭。記者陳立儀／攝影

讓人荷包崩潰的7－ELEVEN可愛新品又來了！這次包括迪士尼系列、三眼怪、MOOMIN嚕嚕米全都有，除了迪士尼系列的真無線藍牙耳機、立體公仔藍牙喇叭超萌又實用之外，立體造型的三眼怪變裝購物袋更是超吸睛，還能掛在包包上當吊飾。

三眼怪變裝購物袋是玩具總動員25周年堆出的新品，矽膠材質的三眼怪吊飾玩偶背面可抽出肩背購物袋，每款購物袋正反面花色都不同，共有6款圖案，可當包包吊飾、裝零錢或擺飾，7－ELEVEN自8月26日上午11點起於ibon開放預購，全台共有3,000家門市也將現貨開賣，售價450元。

8月26日上午11點起於ibon開放預購的迪士尼系列包括米奇、米妮兩款真無線藍牙耳機，是限定發行的「草莓巧克力球」造型，米奇、米妮頭型立體充電艙底部印製了小腳」，背面還有小尾巴防塵塞可支撐站立，採用瑞昱藍牙晶片5.0，聆聽時間可達4小時、充電艙電力可達12小時，支援IPX4生活防水、防汗，兩款售價皆為1,499元；迪士尼立體公仔藍牙喇叭共有米奇、米妮、小熊維尼、史迪奇等4款，售價皆為880元。

在7－ELEVEN門市上架的MOOMIN嚕嚕米迷你軟膠公仔是MOOMIN嚕嚕米首次在萬代超人氣7cm軟膠盒玩「Friends系列」登場，共有8款可愛角色，每款售價150元；另有在7－ELEVEN共4,000間門市販售的「小不點小夜燈」，可愛造型可當擺飾，開燈後15分鐘後會自動關閉燈光，售價350元。

矽膠三眼怪變裝購物袋共有6種不同花色的肩背購物袋可收集。圖／7－ELEVEN提供
矽膠三眼怪變裝購物袋共有6種不同花色的肩背購物袋可收集。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN於4,000家門市開賣的「小不點小夜燈」，售價350元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN於4,000家門市開賣的「小不點小夜燈」，售價350元。記者陳立儀／攝影
矽膠材質的三眼怪變裝購物袋，公仔可當吊飾或擺飾、背面可抽出肩背購物袋，售價450元。記者陳立儀／攝影
矽膠材質的三眼怪變裝購物袋，公仔可當吊飾或擺飾、背面可抽出肩背購物袋，售價450元。記者陳立儀／攝影
矽膠三眼怪變裝購物袋可當吊飾或擺飾。圖／7－ELEVEN提供
矽膠三眼怪變裝購物袋可當吊飾或擺飾。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN新推出MOOMIN嚕嚕米迷你軟膠公仔，共有8款可愛角色，每款售價150元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN新推出MOOMIN嚕嚕米迷你軟膠公仔，共有8款可愛角色，每款售價150元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN新推出米奇、米妮系列真無線藍牙耳機，售價皆為1,499元，8月26日上午11點起於ibon開放預購。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN新推出米奇、米妮系列真無線藍牙耳機，售價皆為1,499元，8月26日上午11點起於ibon開放預購。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN新推出迪士尼系列立體公仔藍牙喇叭，共4款、售價皆為880元，8月26日上午11點起於ibon開放預購。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN新推出迪士尼系列立體公仔藍牙喇叭，共4款、售價皆為880元，8月26日上午11點起於ibon開放預購。圖／7－ELEVEN提供
矽膠材質的三眼怪變裝購物袋，公仔可當吊飾或擺飾、背面可抽出肩背購物袋。圖／7－ELEVEN提供
矽膠材質的三眼怪變裝購物袋，公仔可當吊飾或擺飾、背面可抽出肩背購物袋。圖／7－ELEVEN提供
矽膠三眼怪變裝購物袋共有6種不同花色的肩背購物袋可收集。圖／7－ELEVEN提供
矽膠三眼怪變裝購物袋共有6種不同花色的肩背購物袋可收集。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN新推出迪士尼系列立體公仔藍牙喇叭，共4款、售價皆為880元，8月26日上午11點起於ibon開放預購。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN新推出迪士尼系列立體公仔藍牙喇叭，共4款、售價皆為880元，8月26日上午11點起於ibon開放預購。圖／7－ELEVEN提供

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