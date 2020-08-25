七夕沒情人也要愛自己 ghd粉紅限定版為乳癌防治發聲

七夕情人節即使沒有情人，也要好好愛自己！造型工具品牌ghd持續關懷並支持乳癌防治議題，連續16年每年皆推出粉紅限定版造型工具，支持乳癌防治基金會並為乳癌防治籌募款項，每售出1支粉紅限定版商品ghd，將捐贈10英鎊給Breast Cancer Now乳癌防治基金會，募款總金額至今已達1,900萬美金。ghd希望藉由今年的核心主題「TAKE CONTROL NOW」提醒所有女性乳房自我檢測的重要性，每月定期檢查，早期發現就能及早治療。

2020粉紅限定版全系列商品包含：能精準偵測頭髮所需，快速造型並兼顧髮質強韌度的platinum+新白金造型夾、創造更柔順健康秀髮的GOLD造型夾，和擁有強勁氣流精準速乾，讓頭髮光澤度提升的吹風機之王helios專業造型負離子吹風機。全系列皆擁有淡粉色的機身，將強而有力的訴求「TAKE CONTROL NOW」直接印在機身顯眼處，希望能喚起女性對於自我身體的掌控權，提醒所有女性（尤其是35歲以下族群）每個月都需要留一點照鏡子的時間給自己的乳房。Ghd也集結數位還不到35歲就被診斷患有乳癌的勇敢女性，希望藉由分享她們的心路歷程，提醒所有女性都需要養成定期乳房自我檢查的習慣，遠離乳癌隱憂。 KATIE BREWER就是典型的英國年輕女孩，在28歲時發現左乳房的硬塊並確診，希望能讓所有年輕人知道並正視乳房自我檢測。圖／歐娜國際提供 ghd粉紅限定版系列工具包含platinum+新白金造型夾、GOLD造型夾和helios專業造型負離子吹風機3款。圖／歐娜國際提供