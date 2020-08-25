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「想見你」許光漢竟撞衫Lady Gaga 柯佳嬿、徐睿知還撞了一整套
在金鐘獎入圍名單揭曉前，許光漢從大陸返台結束14天居家檢疫，與柯佳嬿連袂出席「想見你」座談會，李子維與陳韻如再度合體，兩人身上穿的都是CELINE服裝，又分別和徐睿知、Lady Gaga撞了衫。
柯佳嬿近期撞衫不停歇，穿DIOR早秋和吳謹言同款，兩度穿CELINE又分別撞上BLACKPINK的Lisa和「雖然是精神病但沒關係」徐睿知，這次座談會穿的真絲綢緞獵裝外套、棉細亞麻褶飾上衣，和徐睿知在韓劇最後一集開著露營車去家族旅行的行頭一模一樣，徐睿知還配襯了貴氣的CELINE金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環，集俏皮、奢華於一身。
而許光漢身上的帽T來自秋冬系列全新款，同款不同色一撞撞到遙遠的Lady Gaga，她寫下對小怪獸粉絲的想念與迫不及待登台表演的心情，身上的粉色帽T寫上大大的CELINE字樣；許光漢身上的則是白色款。2020秋冬裝系列以布爾喬亞的中產奢華為本質，更鮮明的展現中性風格，女裝忠於搖滾風格的同時，也有創意總監Hedi Slimane鍾情的復古懷舊，男裝則是嬉皮搖滾中融入浪漫主義的姿態。
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