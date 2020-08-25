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「想見你」許光漢竟撞衫Lady Gaga 柯佳嬿、徐睿知還撞了一整套

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
「想見你」座談會，柯佳嬿、許光漢分別撞衫徐睿知、Lady Gaga。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供、取自IG
「想見你」座談會，柯佳嬿、許光漢分別撞衫徐睿知、Lady Gaga。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供、取自IG

在金鐘獎入圍名單揭曉前，許光漢從大陸返台結束14天居家檢疫，與柯佳嬿連袂出席「想見你」座談會，李子維與陳韻如再度合體，兩人身上穿的都是CELINE服裝，又分別和徐睿知、Lady Gaga撞了衫。

柯佳嬿近期撞衫不停歇，穿DIOR早秋和吳謹言同款，兩度穿CELINE又分別撞上BLACKPINK的Lisa和「雖然是精神病但沒關係」徐睿知，這次座談會穿的真絲綢緞獵裝外套、棉細亞麻褶飾上衣，和徐睿知在韓劇最後一集開著露營車去家族旅行的行頭一模一樣，徐睿知還配襯了貴氣的CELINE金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環，集俏皮、奢華於一身。

而許光漢身上的帽T來自秋冬系列全新款，同款不同色一撞撞到遙遠的Lady Gaga，她寫下對小怪獸粉絲的想念與迫不及待登台表演的心情，身上的粉色帽T寫上大大的CELINE字樣；許光漢身上的則是白色款。2020秋冬裝系列以布爾喬亞的中產奢華為本質，更鮮明的展現中性風格，女裝忠於搖滾風格的同時，也有創意總監Hedi Slimane鍾情的復古懷舊，男裝則是嬉皮搖滾中融入浪漫主義的姿態。

徐睿知（右）穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元，搭配金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環29,500元。圖／取自IG
徐睿知（右）穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元，搭配金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環29,500元。圖／取自IG
徐睿知、柯佳嬿所穿CELINE的2020春夏款秀圖。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
徐睿知、柯佳嬿所穿CELINE的2020春夏款秀圖。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
真絲綢緞獵裝外套，12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
真絲綢緞獵裝外套，12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
柯佳嬿穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元、經典直筒牛仔褲24,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
柯佳嬿穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元、經典直筒牛仔褲24,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
徐睿知（中）穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元，搭配金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環29,500元。圖／取自IG
徐睿知（中）穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元，搭配金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環29,500元。圖／取自IG
Lady Gaga穿CELINE秋冬帽T，價格店洽。圖／取自IG
Lady Gaga穿CELINE秋冬帽T，價格店洽。圖／取自IG
許光漢身穿CELINE秋冬帽T，價格店洽。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
許光漢身穿CELINE秋冬帽T，價格店洽。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
徐睿知（右）穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元，搭配金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環29,500元。圖／取自IG
徐睿知（右）穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元，搭配金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環29,500元。圖／取自IG
金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環，29,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環，29,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
柯佳嬿穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元、經典直筒牛仔褲24,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
柯佳嬿穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元、經典直筒牛仔褲24,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
柯佳嬿穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元、經典直筒牛仔褲24,500元；許光漢詮釋CELINE秋冬帽T價格店洽。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
柯佳嬿穿真絲綢緞獵裝外套12萬元、棉細亞麻褶飾上衣53,000元、經典直筒牛仔褲24,500元；許光漢詮釋CELINE秋冬帽T價格店洽。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
許光漢身穿CELINE秋冬帽T，價格店洽。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
許光漢身穿CELINE秋冬帽T，價格店洽。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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