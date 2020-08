「想見你」許光漢竟撞衫Lady Gaga 柯佳嬿、徐睿知還撞了一整套

在金鐘獎入圍名單揭曉前,許光漢從大陸返台結束14天居家檢疫,與柯佳嬿連袂出席「想見你」座談會,李子維與陳韻如再度合體,兩人身上穿的都是CELINE服裝,又分別和徐睿知、Lady Gaga撞了衫。

柯佳嬿近期撞衫不停歇,穿DIOR早秋和吳謹言同款,兩度穿CELINE又分別撞上BLACKPINK的Lisa和「雖然是精神病但沒關係」徐睿知,這次座談會穿的真絲綢緞獵裝外套、棉細亞麻褶飾上衣,和徐睿知在韓劇最後一集開著露營車去家族旅行的行頭一模一樣,徐睿知還配襯了貴氣的CELINE金色黃銅Maillon Triomphe Pompons耳環,集俏皮、奢華於一身。