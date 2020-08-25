影／江宏傑：選手時每天清晨五點半起床是件很痛苦的事

日本專業鐘表品牌Seiko旗下 Prospex 專業運動系列潛水錶今年適逢55周年，前桌球國手江宏傑以品牌之友身分出席歡慶活動，並分享在選手時期的心路歷程。

Seiko Prospex 專業運動系列錶，始終以追求成就及永不退縮的冒險心，秉持著「勇無止境」的運動精神，成為國際潛水錶的標竿。今天的活動邀請與品牌精神相符的前桌球國手江宏傑銓釋潛水錶，並分享自身在運動歷程中的甘苦。江宏傑表示，當選手時每天清晨五點半起床作晨操是件很痛苦的經驗，尤其在限定的時間內跑完固定的圈數，對身心是莫大的壓力，不過因為之前錯過倫敦奧運參賽資格，讓他受到很大衝擊，因此，為達成站上奧運競技舞台的夢想，他仍堅持接受挑戰勇往直前。他強調，機會是永遠給準備好的人，也相信唯有堅持才能拿下最後的勝利。 江宏傑以Seiko品牌之友身分出席Prospex 專業運動系列潛水錶55周年歡慶活動。記者侯永全／攝影