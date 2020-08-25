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李英宏潮味逆時中 帥戴Hamilton BeLOWZERO腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
李英宏今日出席Hamilton記者會，並配戴與電影「天能」聯名的BeLOWZERO特別版腕表。記者季相儒／攝影
李英宏今日出席Hamilton記者會，並配戴與電影「天能」聯名的BeLOWZERO特別版腕表。記者季相儒／攝影

電影「天能（TENET）」，由導演克里斯多福諾蘭操刀，將於本周上映。電影中除有大衛華盛頓（John David Washington）戴上漢米爾頓（Hamilton）Jazzmaster系列Seaview石英計時碼表，Hamilton更與電影聯名，推出一只Khaki Navy BeLOWZERO腕表，成為劇中重要道具原型。今日Hamilton除舉行記者會為腕表宣傳，更找來超人氣DJ李英宏，展示全球唯二兩組的BeLOWZERO原型道具。

自陳喜愛港片、金表的李英宏，原本就喜愛手表收藏，並對郭富城、梁朝偉格外傾心，也喜愛復古的1980年，潮味逆時鐘。原本就喜愛腕表收藏的他，同時也關注本報專欄作家「龍哥的不專業玩表社團」，採訪時更趣稱：有天成為收藏家後，要成立「宏哥的不專業玩表」社團。也由於電影「天能」與時間逆轉相關，相對宿命論的他則表示，每件事情都是命中注定、是自己的選擇，「命運還是會讓彼此相遇」。

而有別於市售款，Hamilton現場展示的道具款BeLOWZRO自動上鍊腕表具數位顯示面盤，紅色款的時間顯示為「一分鐘倒數」、藍色款的時間顯示則為「一分鐘正數」，將兩只腕表並排顯示的時間擴散情境，正與電影設定有著巧妙連結；Hamilton現場同時再公布兩款特別版腕表，以鈦金屬打造表殼、並具備藍色或紅色前緣秒針，向電影致意。特殊透明表盒是由「天能」電影的美術指導Nathan Crowley創作，每款顏色限量發行888枚，僅於全台直營專櫃與網路同步發售。

常規版本的Hamilton BeLOWZERO腕表，表殼為精鋼，和特殊款相比，添多了日期功能，非限量，61,400元。圖／Hamilton提供
常規版本的Hamilton BeLOWZERO腕表，表殼為精鋼，和特殊款相比，添多了日期功能，非限量，61,400元。圖／Hamilton提供
原本也關心腕表收藏的李英宏，現場並與本刊專欄作家「龍哥的不專業腕表社團」KOL「龍哥」合影，「宏哥會龍哥」。記者釋俊哲／攝影
原本也關心腕表收藏的李英宏，現場並與本刊專欄作家「龍哥的不專業腕表社團」KOL「龍哥」合影，「宏哥會龍哥」。記者釋俊哲／攝影
Hamilton，卡其海軍系列 BeLOWZERO鈦合金腕表（H78505330）。因使用鈦合金，令46毫米的表殼上手相對輕盈。61,400元。圖／Hamilton提供
Hamilton，卡其海軍系列 BeLOWZERO鈦合金腕表（H78505330）。因使用鈦合金，令46毫米的表殼上手相對輕盈。61,400元。圖／Hamilton提供
電影「天能」的特別「藍針款」BeLOWZERO腕表，68,500元，並附特製表盒，另有紅針款，同為68,500元。圖／Hamilton提供
電影「天能」的特別「藍針款」BeLOWZERO腕表，68,500元，並附特製表盒，另有紅針款，同為68,500元。圖／Hamilton提供

電影 腕表 華盛頓

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