李英宏潮味逆時中 帥戴Hamilton BeLOWZERO腕表

電影「天能（TENET）」，由導演克里斯多福諾蘭操刀，將於本周上映。電影中除有大衛華盛頓（John David Washington）戴上漢米爾頓（Hamilton）Jazzmaster系列Seaview石英計時碼表，Hamilton更與電影聯名，推出一只Khaki Navy BeLOWZERO腕表，成為劇中重要道具原型。今日Hamilton除舉行記者會為腕表宣傳，更找來超人氣DJ李英宏，展示全球唯二兩組的BeLOWZERO原型道具。

自陳喜愛港片、金表的李英宏，原本就喜愛手表收藏，並對郭富城、梁朝偉格外傾心，也喜愛復古的1980年，潮味逆時鐘。原本就喜愛腕表收藏的他，同時也關注本報專欄作家「龍哥的不專業玩表社團」，採訪時更趣稱：有天成為收藏家後，要成立「宏哥的不專業玩表」社團。也由於電影「天能」與時間逆轉相關，相對宿命論的他則表示，每件事情都是命中注定、是自己的選擇，「命運還是會讓彼此相遇」。