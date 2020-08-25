可以喝的七夕香水 路易十三迷你瓶

香水可以喝嗎？別的香水不行，但是這一瓶50毫升的可以，因為它是來自法國干邑區的路易十三迷你瓶。

路易十三100%只採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區的頂級葡萄進行釀造，由多達1200種生命之水調配而成，散發著沒藥、蜂蜜、乾燥玫瑰、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果的芬芳，猶如一場繽紛的嗅覺和味覺盛宴，一向有「烈酒之王」、「瓶中世紀」、「可以喝的香水」美譽。

路易十三酒瓶最早的原型是金屬質地，1874年採用玻璃，1936年開始使用水晶打造，其精妙的花紋和神奇的魔力一直被延續到今天。

路易十三水晶瓶身經由11道工序手工打造，瓶頸以20K金雕飾，並於瓶底和瓶塞刻有獨一無二之專屬序號。從容量50毫升的迷你瓶，到容量6公升的至尊瓶，都是用一樣嚴謹的工序，由職人手工打造。

人頭馬釀酒廠堅持，只有最好的大香檳干邑，才能盛裝入這個具有皇室血統的珍貴瓶身。路易十三誕生於1874年，其名字緣起於法國國王法蘭西斯．路易十三。

每一瓶路易十三都是凝聚了歷代釀酒大師畢生技藝的偉大傑作，嚴選最古老且最優質的生命之水釀造而成。由現任首席釀酒大師巴蒂斯特．盧瓦索（Baptiste Loiseau），悉心甄選出最優質的生命之水，並將其傳承給接班人，繼續路易十三的百年陳釀之旅。

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