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消暑新冰到！7-11、PChome 24h購物開賣「baan泰式奶茶雪糕、摩摩喳喳雪糕」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」、「摩摩喳喳雪糕」，售價皆為39元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」、「摩摩喳喳雪糕」，售價皆為39元。圖／7－ELEVEN提供

熱翻天就是要吃冰，7－ELEVEN、PChome 24h購物限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」、「摩摩喳喳雪糕」，用異國風味療癒夏日的煩悶。

7－ELEVEN是baan「泰式奶茶雪糕」、「摩摩喳喳雪糕」的超商通路獨家，PChome 24h購物則是線上通路獨家，baan以雪糕形式呈現泰國特色美食的原汁原味，其中「泰式奶茶雪糕」採用正宗泰國手標紅茶、添加煉乳，還吃得到Q彈小珍珠，外觀融合橘白漸層，讓整體視覺與口味質感再升級；「摩摩喳喳雪糕」以椰奶冰淇淋搭配桃紅、翠綠雙色粉條，口感清爽又有層次。7－ELEVEN兩款售價皆為39元；PChome 24h購物即日起販售家庭號分享組，平均單支39元。

另外PChome 24h購物也同步推出東南亞風味的「泰式綠咖哩拌麵」、「泰式酸辣拌麵」，嚴選Q彈不易爛的關廟麵，只要水煮5～7分鐘就能輕鬆上桌，即日起於PChome 24h購物開放預購，單包平均75元有找。

7－ELEVEN還有兩款獨家飲料，其中知名早餐店拉亞漢堡聯名的「拉亞漢堡－鐵觀音奶茶」以香醇牛奶搭配鐵觀音香氣，售價35元，即日起至9月22日嘗鮮價32元；「蜜蜂故事館湖鹽荔枝飲PET 420ml」將沙漠湖鹽加入荔枝原汁，口味甜中帶鹹，售價38元，9月8日前單件特價35元、2件特價65元。

7－ELEVEN獨家開賣「拉亞漢堡－鐵觀音奶茶」，售價35元，即日起至9月22日嘗鮮價32元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN獨家開賣「拉亞漢堡－鐵觀音奶茶」，售價35元，即日起至9月22日嘗鮮價32元。記者陳立儀／攝影
PChome 24h購物即日起限量開賣baan「摩摩喳喳雪糕」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起限量開賣baan「摩摩喳喳雪糕」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」。圖／PChome 24h購物提供
7－ELEVEN限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」，售價39元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」，售價39元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN限量開賣baan「摩摩喳喳雪糕」，售價39元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN限量開賣baan「摩摩喳喳雪糕」，售價39元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN限量開賣baan「摩摩喳喳雪糕」，以椰奶冰淇淋搭配雙色粉條，售價39元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN限量開賣baan「摩摩喳喳雪糕」，以椰奶冰淇淋搭配雙色粉條，售價39元。記者陳立儀／攝影
PChome 24h購物即日起限量開賣baan泰式雪糕系列，家庭號分享組平均單支39元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起限量開賣baan泰式雪糕系列，家庭號分享組平均單支39元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」。圖／PChome 24h購物提供
7－ELEVEN獨家開賣「蜜蜂故事館湖鹽荔枝飲PET 420ml」，售價38元，9月8日前單件特價35元、2件特價65元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN獨家開賣「蜜蜂故事館湖鹽荔枝飲PET 420ml」，售價38元，9月8日前單件特價35元、2件特價65元。記者陳立儀／攝影

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