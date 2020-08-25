消暑新冰到！7-11、PChome 24h購物開賣「baan泰式奶茶雪糕、摩摩喳喳雪糕」

熱翻天就是要吃冰，7－ELEVEN、PChome 24h購物限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」、「摩摩喳喳雪糕」，用異國風味療癒夏日的煩悶。

7－ELEVEN是baan「泰式奶茶雪糕」、「摩摩喳喳雪糕」的超商通路獨家，PChome 24h購物則是線上通路獨家，baan以雪糕形式呈現泰國特色美食的原汁原味，其中「泰式奶茶雪糕」採用正宗泰國手標紅茶、添加煉乳，還吃得到Q彈小珍珠，外觀融合橘白漸層，讓整體視覺與口味質感再升級；「摩摩喳喳雪糕」以椰奶冰淇淋搭配桃紅、翠綠雙色粉條，口感清爽又有層次。7－ELEVEN兩款售價皆為39元；PChome 24h購物即日起販售家庭號分享組，平均單支39元。

另外PChome 24h購物也同步推出東南亞風味的「泰式綠咖哩拌麵」、「泰式酸辣拌麵」，嚴選Q彈不易爛的關廟麵，只要水煮5～7分鐘就能輕鬆上桌，即日起於PChome 24h購物開放預購，單包平均75元有找。