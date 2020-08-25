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city’super會員日限時4天 VIP獨享50項頂級食材55折起

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
city’super醇酒窖引進38家日本酒廠直送清酒、燒酎、利口酒。圖／city’super提供
city’super醇酒窖引進38家日本酒廠直送清酒、燒酎、利口酒。圖／city’super提供

city’super年度「會員尊榮日」將於8月27日起至8月30日一連四天於全台七店登場，city’super的super e金卡會員以及Happy Go VIP消費不限金額享88折，同時推出近50項像是A5和牛、魚子醬、香檳王等VIP獨享價優惠。

city’super從會員資料分析，金卡、VIP會員雖僅占全會員人數的18%，但消費貢獻高達6成，近一步發現，隨著後疫情時代在家自煮風潮，更加重視食材安全健康，金卡、VIP會員尤其獨鍾優質國內外食材，近3分之1的預算集中採購進口蔬果，其次為進口肉品，日本頂級A5和牛銷量更叫去年同期翻倍成長。

city’super看準此消費趨勢，在會員尊榮日推出日本A5黑毛和牛紐約客，100g原價1,080元，特價600元；香氣濃郁、水分多甜度佳的日本長野、山形水蜜桃2顆裝原價699元，特價529元。每次會員日推出總是能引發金卡會員搶購的義大利經典鱘魚魚子醬，ADAMAS AQUA魚子醬30g原價2,988元，優惠價2,699元。

另外，city’super醇酒窖引進38家日本酒廠直送清酒、燒酎、利口酒，尤其以山口縣知名酒廠「旭酒造」所生產清酒品牌「獺祭」，為台灣最為人熟知的清酒，銷量占全部清酒達1/5。並首次獨家引進專門釀造知名清酒品牌純米大吟釀的「獺祭酒米」限量60包，原價180元，特價158元。會員日期間，憑金卡再送美國梅森瓶BALL密封罐一份；金卡消費滿1,000元點數4倍回饋、滿2,000元點數5倍回饋，會員日期間舉辦近10場餐酒會、品茶、品油等體驗活動。

義大利ADAMAS AQUA魚子醬30g原價2,988元，VIP優惠價2,699元。圖／city’super提供
義大利ADAMAS AQUA魚子醬30g原價2,988元，VIP優惠價2,699元。圖／city’super提供
首次獨家引進專門釀造知名清酒品牌純米大吟釀的「獺祭酒米」限量60包，原價180元，特價158元。圖／city’super提供
首次獨家引進專門釀造知名清酒品牌純米大吟釀的「獺祭酒米」限量60包，原價180元，特價158元。圖／city’super提供
在台熱銷清酒排行榜冠軍，獺祭二割三分純米大吟釀感謝木箱入720ml，3,480元。圖／city’super提供
在台熱銷清酒排行榜冠軍，獺祭二割三分純米大吟釀感謝木箱入720ml，3,480元。圖／city’super提供
日本長野、山形水蜜桃#16，2顆裝原價699元，特價529元。圖／city’super提供
日本長野、山形水蜜桃#16，2顆裝原價699元，特價529元。圖／city’super提供

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