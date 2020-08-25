星宇破天荒賣月餅竟遇不肖黃牛一盒賣六千 K董親回應
星宇航空首次推出中秋禮盒，以航空運輸AKＨ集裝箱造型為設計靈感，並與台灣在地知名奶油圓餅店but. we love butter(簡稱but.)聯手共同推出「星宇箱＃STARBOX」，每盒售價1780元，昨晚6時開賣。限量1500盒在35分鐘內完售，星宇迷紛紛敲碗加碼。
未料，有星宇迷在臉書社團「星宇航空討論區」提醒，網路上出現有黃牛以高達3倍、每盒6000元的價格售出。對此，星宇董事長張國煒也在該則PO文下方提醒「拜託大家千萬不要買，不要助長這些投機客」。
另針對有星宇迷質疑，「不是每次都這樣嗎？一玩再玩的飢餓行銷只肥了黃牛，流失鐵粉...真的不覺得這樣會比較賺錢。」張國煒則說，自己從來都不玩飢餓行銷，只是每次都不敢做太多，畢竟是航空公司不是禮品公司，賣不掉就是負債，更何況中秋是大節日，廠商是做手工餅乾，也要賣他們自己的品牌，「要多他們做不出來我也沒辦法」。
張國煒還說，要再加訂也要等中秋後才有可能，實在也沒辦法知道過中秋節後大家還要不要，所以很難。有人要買自己當然很高興，尤其是疫情期間，收一塊算一塊，還有誰會要搞飢餓行銷，希望大家能諒解。
對此，星宇航空說，昨天瞬間賣完後，收到上千封留言敲碗希望星宇繼續賣，不過中秋節前時在沒辦法。目前已經跟廠商討論中秋節後增加數量，可能朝向開放預購方式，確定後會對外公布。
「星宇箱#STARBOX」選用but.最經典的「濃厚奶油餅乾」及「生乳酪蜂蜜海鹽」雙口味甜點組合（每種口味4入，共8入）。濃厚奶油餅乾可品嘗法國頂級艾許奶油 (ÉCHIRÉ BUTTER)與台灣嘉義洲南日曬鹽的異國結合 ; 生乳酪蜂蜜海鹽則加入了台灣霧峰蜂蜜，鹹甜滋味，創造出多層次口感。此外，更加碼登月紀念限定色＃奔月銀飛行飄帶，此款飄帶一面為「STARLUX」Logo，一面文字為「FLY TO THE MOON」。
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