快訊

藝Fun券第二波變紙本！誰能領、怎麼抽？一次看懂

普丁政敵中毒案：德醫院測得「毒物線索」 俄國醫生喊冤？

星宇破天荒賣月餅竟遇不肖黃牛一盒賣六千 K董親回應

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空推限量中秋禮盒「星宇箱」，昨晚6時開賣。圖／星宇航空提供
星宇航空推限量中秋禮盒「星宇箱」，昨晚6時開賣。圖／星宇航空提供

星宇航空首次推出中秋禮盒，以航空運輸AKＨ集裝箱造型為設計靈感，並與台灣在地知名奶油圓餅店but. we love butter(簡稱but.)聯手共同推出「星宇箱＃STARBOX」，每盒售價1780元，昨晚6時開賣。限量1500盒在35分鐘內完售，星宇迷紛紛敲碗加碼。

未料，有星宇迷在臉書社團「星宇航空討論區」提醒，網路上出現有黃牛以高達3倍、每盒6000元的價格售出。對此，星宇董事長張國煒也在該則PO文下方提醒「拜託大家千萬不要買，不要助長這些投機客」。

另針對有星宇迷質疑，「不是每次都這樣嗎？一玩再玩的飢餓行銷只肥了黃牛，流失鐵粉...真的不覺得這樣會比較賺錢。」張國煒則說，自己從來都不玩飢餓行銷，只是每次都不敢做太多，畢竟是航空公司不是禮品公司，賣不掉就是負債，更何況中秋是大節日，廠商是做手工餅乾，也要賣他們自己的品牌，「要多他們做不出來我也沒辦法」。

張國煒還說，要再加訂也要等中秋後才有可能，實在也沒辦法知道過中秋節後大家還要不要，所以很難。有人要買自己當然很高興，尤其是疫情期間，收一塊算一塊，還有誰會要搞飢餓行銷，希望大家能諒解。

對此，星宇航空說，昨天瞬間賣完後，收到上千封留言敲碗希望星宇繼續賣，不過中秋節前時在沒辦法。目前已經跟廠商討論中秋節後增加數量，可能朝向開放預購方式，確定後會對外公布。

「星宇箱#STARBOX」選用but.最經典的「濃厚奶油餅乾」及「生乳酪蜂蜜海鹽」雙口味甜點組合（每種口味4入，共8入）。濃厚奶油餅乾可品嘗法國頂級艾許奶油 (ÉCHIRÉ BUTTER)與台灣嘉義洲南日曬鹽的異國結合 ; 生乳酪蜂蜜海鹽則加入了台灣霧峰蜂蜜，鹹甜滋味，創造出多層次口感。此外，更加碼登月紀念限定色＃奔月銀飛行飄帶，此款飄帶一面為「STARLUX」Logo，一面文字為「FLY TO THE MOON」。

有星宇迷在臉書社團「星宇航空討論區」說，發現網路上有人賣到一盒3000元。圖／截自臉書社團「星宇航空討論區」
有星宇迷在臉書社團「星宇航空討論區」說，發現網路上有人賣到一盒3000元。圖／截自臉書社團「星宇航空討論區」
針對有星宇迷質疑星宇航空是飢餓行銷，星宇董事長張國煒做出回應。圖／截自臉書社團「星宇航空討論區」
針對有星宇迷質疑星宇航空是飢餓行銷，星宇董事長張國煒做出回應。圖／截自臉書社團「星宇航空討論區」
星宇董事長張國煒在留言處提醒星宇迷不要買。圖／截自臉書社團「星宇航空討論區」
星宇董事長張國煒在留言處提醒星宇迷不要買。圖／截自臉書社團「星宇航空討論區」

中秋節 星宇航空 月餅 張國煒

延伸閱讀

影／星宇自家員工飛行假期 繞飛釣魚台及東沙島

全台首架星宇人的體驗航班 張國煒執飛乘客大呼賺到

機上找姻緣！星宇七夕專機下午1時開賣 亮點一次看

「偽出國」如何從乏人問津到各家航空爭先推出？ 一文揭露背後始末

相關新聞

獨／123年「神戶風月堂」結束在台代理！法蘭酥被搶光

愛吃日本點心的民眾，恐怕得加快腳步了！創業自1897年的「神戶風月堂」，近期於百貨門市宣佈，將結束在台總代理，引起許多粉...

星宇破天荒賣月餅竟遇不肖黃牛一盒賣六千 K董親回應

星宇航空首次推出中秋禮盒，以航空運輸AKＨ集裝箱造型為設計靈感，並與台灣在地知名奶油圓餅店but. we love bu...

消暑新冰到！7-11開賣Baan泰式奶茶雪糕、摩摩喳喳雪糕

熱翻天就是要吃冰，7－ELEVEN、PChome 24h購物限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」、「摩摩喳喳雪糕」，用異國風...

city’super會員日限時4天 VIP獨享50項頂級食材55折起

city’super年度「會員尊榮日」將於8月27日起至8月30日一連四天於全台七店登場，city’super的supe...

【2020米其林】首位摘星女主廚黎俞君 廚房沒性別問題

今年53歲的鹽之華主廚黎俞君，在廚房持續工作36年，一路癡心苦學，為料理投注人生所有熱情、精力、金錢。她所創辦的鹽之華，...

井柏然背起來好帥！BV男用卡帶包讓女生也想買

當紅時尚品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV）在這幾季為女性消費者打造了多款人氣包款，從雲朵（Pouch）到卡帶包...

同款小花針織衣已經搶光！Jennie不愧是最強帶貨王

韓國女團BLACKPINK無疑是現在人氣最旺的團體，魅力紅遍全球，最新合作對象更是西洋小天后賽琳娜戈梅茲（Selena ...

LV早秋聯名LV²系列新包款盡出 托特包列入年度必搶

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020早秋之中的LV²聯名系列最新一波商品上市，其中的Damier G...

江詩丹頓極罕21枚古董時計聯展 展現時光的懷舊韻味

老件總帶來迥異的時間魅力，由於年代、美學的殊異，從表現形式、技法，都能感受到鮮明的時光痕跡。在上周剛舉辦完古董女士時計展...

七夕一日限定！OKmart「鴛鴦奶茶、摩卡拿鐵」任選兩杯特價77元

日前網路流傳超商冰塊缺貨，OKmart表示，因應夏季高溫販售需求已提高安全庫存量，全台門市咖啡用與消費者購買用的冰塊目前...

玩具總動員主題店新周邊 胡迪造型袋文具組限量600套

不論是學生還是上班族，透過隨身療癒的文具小物，總能適時補充好心情。全台「玩具總動員」主題店推出全新周邊，包括限量胡迪造型...

影／王俊凱金鍊配帽T登封好潮 卻與郎朗妻撞珠寶

TFBOYS成團七週年，最近發新單曲並展開宣傳與巡迴演唱活動。賣力宣傳的團員王俊凱最近更登上新的時尚雜誌封面，由知名美女...

熱門新聞

30年後的台灣？海平面上升風暴潮夾擊 水淹5000個小巨蛋

整理包／藝Fun券第二波變紙本！一次解答誰能領、怎麼抽？

【2020米其林】華西街內的豪華台菜 台南擔仔麵掉星！

情人節可以「脫單」星座TOP5：牡羊戀愛運大翻轉 水瓶遇靈魂伴侶

她列5條擇偶條件「會太高嗎？」 網友：這是要找健身教練吧

大稻埕煙火秀延至8月29日登場 5小時接力演唱規格不變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。