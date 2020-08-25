秋刀魚鬧魚荒！捕抓量僅10％ 高雄尚無漁船靠岸卸貨

今年中秋節可能買不到新鮮秋刀魚！高雄是秋刀魚捕撈重鎮，中秋節前後最多魚貨，近來日本漁船傳出捕撈量只有1％，台灣情況也極慘，與去年同期比較，只有10％漁貨量，目前沒有任何一艘船靠港卸貨。高雄區漁會理事長謝龍隱說，從來沒這麼慘過，百年難得一見，擔心今年中秋節旺季無貨可賣。

高雄是遠洋漁船母港，目前有八十幾艘秋刀魚漁船在海上作業，每年6至11月是產季，中秋節前後產量最集中。據台灣區遠洋魷漁船公會統計指出，秋刀魚2018年產量8萬4千噸、2019年18萬噸，去年同期有2萬2千噸捕撈量，今年至今卻只有2100噸，數量相差10倍之多，開捕至今尚無漁船返港卸貨。

今年秋刀魚捕撈量奇少，異常現象引發漁業界憂心。高雄區漁會理事長謝龍隱表示，遠洋漁船從6月出海到北太平洋捕魚，地點位在日本與蘇聯外海一帶，歷年來從沒遇上秋刀魚產量如此稀少，情況可說是百年難得一見，希望是受農曆閏四月影響導致產量延後，目前距離結束期間還有2至3個月，希望漁船後期可以滿載而歸。