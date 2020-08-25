井柏然背起來好帥！BV男用卡帶包讓女生也想買
當紅時尚品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV）在這幾季為女性消費者打造了多款人氣包款，從雲朵（Pouch）到卡帶包（Cassette），每季除了嶄新配色之外也都會增添不同的細節變化，像是今年就主打金屬鍊帶，推出Chain Pouch、Chain Cassette，都是備受歡迎的款式。
而在現今這個性別界線不再那麼鮮明的年代，女款熱門包有時也讓許多男性消費者趨之若鶩，常常直接女包男背，展現中性時尚魅力。不過有些男裝造型還是不那麼適合女包的，所以BV在今年春季新推出一款Cassette包的男版The Stretch Cassette，把原本的包型變得更狹長，更顯貼合的特質符合男性穿搭追求的率性輕巧。
The Stretch Cassette採用柔軟帶有光澤的紙質小牛皮製成，延續Cassette包強調的Intrecciato編織結構，每個皮條的正面皮革部分摺疊到內側，內側再包裹尼龍材質，呈現專業工匠在木製模具上手工完成的精細工藝。秋季款在固定背帶的細節把原本標誌性的三角形金屬扣改成縫線，包包內附一個尼龍拉鏈袋的隔層，兩側則以隱藏式磁扣作為開關，共有肩背款和腰包可選擇。大陸男星井柏然最近也一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette，超有型的搭配連女生看了也想要擁有同款包啊！
除了紙質小牛皮The Stretch Cassette之外，BV另一系列尼龍材質製成的The Padded Tech Cassette也是很符合男裝的造型需求，同樣輕便，又更加休閒年輕。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言