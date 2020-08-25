井柏然背起來好帥！BV男用卡帶包讓女生也想買

當紅時尚品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV）在這幾季為女性消費者打造了多款人氣包款，從雲朵（Pouch）到卡帶包（Cassette），每季除了嶄新配色之外也都會增添不同的細節變化，像是今年就主打金屬鍊帶，推出Chain Pouch、Chain Cassette，都是備受歡迎的款式。

而在現今這個性別界線不再那麼鮮明的年代，女款熱門包有時也讓許多男性消費者趨之若鶩，常常直接女包男背，展現中性時尚魅力。不過有些男裝造型還是不那麼適合女包的，所以BV在今年春季新推出一款Cassette包的男版The Stretch Cassette，把原本的包型變得更狹長，更顯貼合的特質符合男性穿搭追求的率性輕巧。

The Stretch Cassette採用柔軟帶有光澤的紙質小牛皮製成，延續Cassette包強調的Intrecciato編織結構，每個皮條的正面皮革部分摺疊到內側，內側再包裹尼龍材質，呈現專業工匠在木製模具上手工完成的精細工藝。秋季款在固定背帶的細節把原本標誌性的三角形金屬扣改成縫線，包包內附一個尼龍拉鏈袋的隔層，兩側則以隱藏式磁扣作為開關，共有肩背款和腰包可選擇。大陸男星井柏然最近也一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette，超有型的搭配連女生看了也想要擁有同款包啊！