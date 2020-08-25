快訊

藝Fun券第二波變紙本！誰能領、怎麼抽？一次看懂

普丁政敵中毒案：德醫院測得「毒物線索」 俄國醫生喊冤？

井柏然背起來好帥！BV男用卡帶包讓女生也想買

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
大陸男星井柏然一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette包。圖／BOTTEGA VENETA提供
大陸男星井柏然一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette包。圖／BOTTEGA VENETA提供

當紅時尚品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV）在這幾季為女性消費者打造了多款人氣包款，從雲朵（Pouch）到卡帶包（Cassette），每季除了嶄新配色之外也都會增添不同的細節變化，像是今年就主打金屬鍊帶，推出Chain Pouch、Chain Cassette，都是備受歡迎的款式。

而在現今這個性別界線不再那麼鮮明的年代，女款熱門包有時也讓許多男性消費者趨之若鶩，常常直接女包男背，展現中性時尚魅力。不過有些男裝造型還是不那麼適合女包的，所以BV在今年春季新推出一款Cassette包的男版The Stretch Cassette，把原本的包型變得更狹長，更顯貼合的特質符合男性穿搭追求的率性輕巧。

The Stretch Cassette採用柔軟帶有光澤的紙質小牛皮製成，延續Cassette包強調的Intrecciato編織結構，每個皮條的正面皮革部分摺疊到內側，內側再包裹尼龍材質，呈現專業工匠在木製模具上手工完成的精細工藝。秋季款在固定背帶的細節把原本標誌性的三角形金屬扣改成縫線，包包內附一個尼龍拉鏈袋的隔層，兩側則以隱藏式磁扣作為開關，共有肩背款和腰包可選擇。大陸男星井柏然最近也一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette，超有型的搭配連女生看了也想要擁有同款包啊！

除了紙質小牛皮The Stretch Cassette之外，BV另一系列尼龍材質製成的The Padded Tech Cassette也是很符合男裝的造型需求，同樣輕便，又更加休閒年輕。

BV另一系列尼龍材質製成的The Padded Tech Cassette也是很符合男裝的造型需求。圖／摘自官網
BV另一系列尼龍材質製成的The Padded Tech Cassette也是很符合男裝的造型需求。圖／摘自官網
編織紙質小牛皮腰包 (黑)，61,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
編織紙質小牛皮腰包 (黑)，61,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
秋季款編織紙質小牛皮斜背包 (黑)，61,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
秋季款編織紙質小牛皮斜背包 (黑)，61,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BV男用Cassette包外型、材質都有許多變化，更輕巧有型。圖／BOTTEGA VENETA提供、摘自官網
BV男用Cassette包外型、材質都有許多變化，更輕巧有型。圖／BOTTEGA VENETA提供、摘自官網
編織紙質小牛皮腰包 (木薯黃)，61,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
編織紙質小牛皮腰包 (木薯黃)，61,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BV另一系列尼龍材質製成的The Padded Tech Cassette也是很符合男裝的造型需求。圖／摘自官網
BV另一系列尼龍材質製成的The Padded Tech Cassette也是很符合男裝的造型需求。圖／摘自官網
大陸男星井柏然一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette包。圖／BOTTEGA VENETA提供
大陸男星井柏然一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette包。圖／BOTTEGA VENETA提供
大陸男星井柏然一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette包。圖／BOTTEGA VENETA提供
大陸男星井柏然一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette包。圖／BOTTEGA VENETA提供
秋季款編織紙質小牛皮斜背包 (白)，61,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
秋季款編織紙質小牛皮斜背包 (白)，61,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
大陸男星井柏然一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette包。圖／BOTTEGA VENETA提供
大陸男星井柏然一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette包。圖／BOTTEGA VENETA提供
大陸男星井柏然一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette包。圖／BOTTEGA VENETA提供
大陸男星井柏然一連示範了兩種顏色的The Stretch Cassette包。圖／BOTTEGA VENETA提供

男性

延伸閱讀

LV早秋聯名LV²系列新包款盡出 托特包列入年度必搶

劉若英首張專輯發行25周年，鼓勵女子〈為愛痴狂〉，不要〈一輩子的孤單〉

LV男裝形象圖根本奇幻攝影展 想走進畫面裡的天上人間

DIOR冬季男裝形象照 簡直是洋派上海灘的耍帥情調

相關新聞

獨／123年「神戶風月堂」結束在台代理！法蘭酥被搶光

愛吃日本點心的民眾，恐怕得加快腳步了！創業自1897年的「神戶風月堂」，近期於百貨門市宣佈，將結束在台總代理，引起許多粉...

星宇破天荒賣月餅竟遇不肖黃牛一盒賣六千 K董親回應

星宇航空首次推出中秋禮盒，以航空運輸AKＨ集裝箱造型為設計靈感，並與台灣在地知名奶油圓餅店but. we love bu...

消暑新冰到！7-11開賣Baan泰式奶茶雪糕、摩摩喳喳雪糕

熱翻天就是要吃冰，7－ELEVEN、PChome 24h購物限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」、「摩摩喳喳雪糕」，用異國風...

city’super會員日限時4天 VIP獨享50項頂級食材55折起

city’super年度「會員尊榮日」將於8月27日起至8月30日一連四天於全台七店登場，city’super的supe...

【2020米其林】首位摘星女主廚黎俞君 廚房沒性別問題

今年53歲的鹽之華主廚黎俞君，在廚房持續工作36年，一路癡心苦學，為料理投注人生所有熱情、精力、金錢。她所創辦的鹽之華，...

井柏然背起來好帥！BV男用卡帶包讓女生也想買

當紅時尚品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV）在這幾季為女性消費者打造了多款人氣包款，從雲朵（Pouch）到卡帶包...

同款小花針織衣已經搶光！Jennie不愧是最強帶貨王

韓國女團BLACKPINK無疑是現在人氣最旺的團體，魅力紅遍全球，最新合作對象更是西洋小天后賽琳娜戈梅茲（Selena ...

LV早秋聯名LV²系列新包款盡出 托特包列入年度必搶

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020早秋之中的LV²聯名系列最新一波商品上市，其中的Damier G...

江詩丹頓極罕21枚古董時計聯展 展現時光的懷舊韻味

老件總帶來迥異的時間魅力，由於年代、美學的殊異，從表現形式、技法，都能感受到鮮明的時光痕跡。在上周剛舉辦完古董女士時計展...

七夕一日限定！OKmart「鴛鴦奶茶、摩卡拿鐵」任選兩杯特價77元

日前網路流傳超商冰塊缺貨，OKmart表示，因應夏季高溫販售需求已提高安全庫存量，全台門市咖啡用與消費者購買用的冰塊目前...

玩具總動員主題店新周邊 胡迪造型袋文具組限量600套

不論是學生還是上班族，透過隨身療癒的文具小物，總能適時補充好心情。全台「玩具總動員」主題店推出全新周邊，包括限量胡迪造型...

影／王俊凱金鍊配帽T登封好潮 卻與郎朗妻撞珠寶

TFBOYS成團七週年，最近發新單曲並展開宣傳與巡迴演唱活動。賣力宣傳的團員王俊凱最近更登上新的時尚雜誌封面，由知名美女...

熱門新聞

30年後的台灣？海平面上升風暴潮夾擊 水淹5000個小巨蛋

整理包／藝Fun券第二波變紙本！一次解答誰能領、怎麼抽？

【2020米其林】華西街內的豪華台菜 台南擔仔麵掉星！

情人節可以「脫單」星座TOP5：牡羊戀愛運大翻轉 水瓶遇靈魂伴侶

她列5條擇偶條件「會太高嗎？」 網友：這是要找健身教練吧

大稻埕煙火秀延至8月29日登場 5小時接力演唱規格不變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。