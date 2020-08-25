獨／123年「神戶風月堂」結束在台代理！法蘭酥被搶光

愛吃日本點心的民眾，恐怕得加快腳步了！創業自1897年的「神戶風月堂」，近期於百貨門市宣佈，將結束在台總代理，引起許多粉絲錯愕，紛紛登門購買。其中招牌的「法蘭酥」更是一盒難求。另外不只台灣未來可能買不到神戶風月堂，日本官方也宣佈，因受到疫情影響，已經製作123年的和菓子系列產品，也將於8月底停止販售。

已經有123年歷史的「神戶風月堂」，自1897年創立於神戶本町大街，並且於1927年推出招牌的法蘭酥產品。經歷過百年的歷史，神戶風月堂至今仍是日本極具代表性的甜品店，並已拓展至百餘間分店，提供有和菓子、蛋糕等多種甜點，招牌的「法蘭酥」更是顧客必買的超人氣商品。但是日本官方日前宣佈，因為和菓子銷量下滑，加上原料成本提昇、疫情衝擊等因素，因此將於8月31日停止販售和菓子，法蘭酥則是會持續供應。