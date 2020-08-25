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同款小花針織衣已經搶光！Jennie不愧是最強帶貨王

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Jennie最新宣傳照穿的針織衣已經售罄。圖／摘自IG
Jennie最新宣傳照穿的針織衣已經售罄。圖／摘自IG

韓國女團BLACKPINK無疑是現在人氣最旺的團體，魅力紅遍全球，最新合作對象更是西洋小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），一舉一動都備受矚目。當中四位團員也因此成為時尚寵兒，每個人各自擁有標誌性的精品代言，像是香奈兒、DIOR、Saint Laurent、CELINE，足見其影響力。

其中團員Jennie更有「帶貨王」的封號，只要她穿過的衣服、背過的包包，基本上都會賣翻。就在今天早上BLACKPINK所屬公司YG娛樂在官方IG發文PO出BLACKPINK準備在8月28日發行的單曲《ICE CREAM》相關宣傳照，才短短5小時過去，除了Jennie的獨角獸新髮色掀起熱議之外，身上穿的衣服更是賣到缺貨！

原來Jennie這身小花朵刺繡的針織衫來自英國評價獨立設計師品牌FLUFFY，售價約近3000元台幣，目前同款式的服裝在官網已經售罄，預計兩個星期後才會補貨。同樣花色的還有針織帽、比基尼等等，如果粉絲們等不及，其實也可以參考FLUFFY其他類似款的小花單品，也是都超可愛的！另外Jennie在照片中穿的彩虹褲目前還有貨，約台幣770就可入手。

Jennie在最新宣傳照中穿的彩虹短褲出自FLUFFY。圖／摘自官網
Jennie在最新宣傳照中穿的彩虹短褲出自FLUFFY。圖／摘自官網
Jennie最新宣傳照穿的針織衣已經售罄。圖／摘自官網
Jennie最新宣傳照穿的針織衣已經售罄。圖／摘自官網
Jennie最新宣傳照穿的針織衣已經售罄。圖／摘自IG、官網
Jennie最新宣傳照穿的針織衣已經售罄。圖／摘自IG、官網

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