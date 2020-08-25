江詩丹頓極罕21枚古董時計聯展 展現時光的懷舊韻味

老件總帶來迥異的時間魅力，由於年代、美學的殊異，從表現形式、技法，都能感受到鮮明的時光痕跡。在上周剛舉辦完古董女士時計展後，鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）再度帶來一批珍稀的男性古董時計，透過「收藏家系列（Les Collectionneurs）」，回顧江詩丹頓、也是20世紀的藝術風格時計。

超過265年歷史的江詩丹頓，是當今瑞士鐘表產業能持續運作的極少數頂級表廠之一。從簡單的三針款、複雜的天文曆法、聽音辨時的報時裝置，江詩丹頓持續從國際拍賣會、私人收家手中持續將過往的珍貴時光重新羅列、保存。品牌的歷史傳承部門所蒐藏的懷表以1930至1930年間為主，腕表則以1970年以前、並集中於1940至1960年之間。

本次一口氣展出21款時計，年代橫跨1923到1993年、並包含三枚古董懷表。其中亮點包含一只經典的跳時（jumping hour）懷表（Maison 11276），極纖薄的造型，是日後多數跳時腕表的原型；另一枚Maison 11467 三問報時萬年曆腕表更使用了創廠年份同數字的1755機芯，這枚機芯從1943年生產、直至1993年停產，當時腕表僅生產60款極為限量，除了側面的滑簧，封閉式的表面，和現今流行、開放式的結構大異其趣而古典。