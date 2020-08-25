LV早秋聯名LV²系列新包款盡出 托特包列入年度必搶

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020早秋之中的LV²聯名系列最新一波商品上市，其中的Damier Giant Wave Monogram肩背托特包，具有極佳斷貨賣相，此外，聯名鴨子模型、耳機、筆記本等小物除了超可愛，也融入戶外風格，別緻之餘也有新鮮感。

LV²是早秋男裝中，由男裝藝術總監Virgil Abloh和Nigo攜手合作的獨立系列，以平方為記是代表「一個數字的自我相乘、不同想法能夠彼此共存的認知」，單品包括服裝、皮件、鞋履與小配件，以動物圖像結合路易威登經典的Damier或Monogram拼接，運用品牌核心旅行精神發揮，以Nigo的東京視角來觀察倫敦摩德次文化時代（Mod，Modernism縮寫）的時裝，源於五○年代在倫敦蘇活區俱樂部，受到美國搖滾樂影響而呈現的英國時尚風格，強調剪裁、傳統縫紉價值，同時向Nigo創辦的日本品牌Human Made致敬，因此有了「LV Made」字樣，或飛行員夾克上還有富士山的圖像。