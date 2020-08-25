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LV早秋聯名LV²系列新包款盡出 托特包列入年度必搶

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Damier長褲，45,000元。圖／LV提供
Damier長褲，45,000元。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020早秋之中的LV²聯名系列最新一波商品上市，其中的Damier Giant Wave Monogram肩背托特包，具有極佳斷貨賣相，此外，聯名鴨子模型、耳機、筆記本等小物除了超可愛，也融入戶外風格，別緻之餘也有新鮮感。

LV²是早秋男裝中，由男裝藝術總監Virgil Abloh和Nigo攜手合作的獨立系列，以平方為記是代表「一個數字的自我相乘、不同想法能夠彼此共存的認知」，單品包括服裝、皮件、鞋履與小配件，以動物圖像結合路易威登經典的Damier或Monogram拼接，運用品牌核心旅行精神發揮，以Nigo的東京視角來觀察倫敦摩德次文化時代（Mod，Modernism縮寫）的時裝，源於五○年代在倫敦蘇活區俱樂部，受到美國搖滾樂影響而呈現的英國時尚風格，強調剪裁、傳統縫紉價值，同時向Nigo創辦的日本品牌Human Made致敬，因此有了「LV Made」字樣，或飛行員夾克上還有富士山的圖像。

西裝採用路易威登Damier格紋顯耀經典，雙面粗呢大衣也有小格紋飾邊，黑色魚尾連帽外套則結合華麗、運動的雙重元素，並大量運用丹寧面料呈現街頭風；而豐富的鞋履款式包括Damier麂皮踝靴、皮革登山靴或穆勒鞋等等；Damier與Monogram拼接貫穿了經典手袋包括托特包、Keepall或是以Nigo經典動物吊飾點綴的錢包，其中的托特包附背帶，是當前時髦款，鴨子模型則是趣味聯乘之作，具收藏價值，飾有LV Made標誌，底部則以經典Monogram帆布覆蓋。

富士山飛行員夾克，16萬8,000元。圖／LV提供
富士山飛行員夾克，16萬8,000元。圖／LV提供
Christopher後背包11萬6,000元、信差包83,000元、Keepall手袋92,500元。圖／LV提供
Christopher後背包11萬6,000元、信差包83,000元、Keepall手袋92,500元。圖／LV提供
Damier派克大衣14萬1,000元、圍巾36,400元。圖／LV提供
Damier派克大衣14萬1,000元、圍巾36,400元。圖／LV提供
LV字樣Damier襯衫，45,000元。圖／LV提供
LV字樣Damier襯衫，45,000元。圖／LV提供
方塊LV戒指16,700元、Damier Giant Wave Monogram肩背托特包88,000元。圖／LV提供
方塊LV戒指16,700元、Damier Giant Wave Monogram肩背托特包88,000元。圖／LV提供
Clemence筆記本，9,400元。圖／取自微博
Clemence筆記本，9,400元。圖／取自微博
信差包，83,000元。圖／LV提供
信差包，83,000元。圖／LV提供
Trunk包款，12萬2,000元。圖／LV提供
Trunk包款，12萬2,000元。圖／LV提供
路易威登LV²系列發表第二波新品。圖／LV提供、取自微博
路易威登LV²系列發表第二波新品。圖／LV提供、取自微博
鴨子造型釦環裝飾鑰匙圈14,200元、手機包54,500元。圖／LV提供
鴨子造型釦環裝飾鑰匙圈14,200元、手機包54,500元。圖／LV提供
Christopher後背包，11萬6,000元。圖／LV提供
Christopher後背包，11萬6,000元。圖／LV提供
Clemence筆記本9,400元、鴨子模型43,000元、（右上）耳機盒20,400元、（右下）眼鏡盒18,500元。圖／取自微博
Clemence筆記本9,400元、鴨子模型43,000元、（右上）耳機盒20,400元、（右下）眼鏡盒18,500元。圖／取自微博
Damier粗呢大衣，14萬1,000元。圖／LV提供
Damier粗呢大衣，14萬1,000元。圖／LV提供
熊造型釦環裝飾鑰匙圈14,200元、Trunk包款12萬2,000元。圖／LV提供
熊造型釦環裝飾鑰匙圈14,200元、Trunk包款12萬2,000元。圖／LV提供

LV 倫敦 品牌

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