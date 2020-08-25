玩具總動員主題店新周邊 胡迪造型袋文具組限量600套

不論是學生還是上班族，透過隨身療癒的文具小物，總能適時補充好心情。全台「玩具總動員」主題店推出全新周邊，包括限量胡迪造型袋文具組、等比例縮小角色地墊組、帆布袋、棒球帽，還有抱抱龍、火腿、三眼怪變身為出氣不倒翁，為壞心情解解悶。

適逢開學季，「玩具總動員」主題店推出限定「玩具總動員系列文具組」，胡迪造型紙袋的外包裝，打開裡面有火腿造型筆袋、巴斯光年造型便利貼、玩具總動員系列L型資料夾和6款隨機玩具總動員系列QQ繩證件卡套，全台限量600套。

熊抱哥、抱抱龍、三眼怪和火腿則變身「迷你版角色造型地墊組」，讓粉絲一次帶回家。另有玩具總動員系列帆布袋、6款棒球帽等。即日起至台北、台中、高雄任一主題店消費滿1,000元，能以550元加購價帶走胡迪、三眼怪、熊抱哥、火腿、抱抱龍等造型的「立體公仔手持風扇」。

「Toy Story House」

地點：台北市中正區衡陽路35號

日期：9月30日前

時間：平日12:00-19:30、假日11:00-19:30

玩具總動員「懷舊電影院」

地點：台中草悟廣場一樓（台中市西區英才路534號）

日期：9月6日前

玩具總動員「夏日玩具派對」

地點：高雄夢時代一樓（高雄市前鎮區中華五路789號）