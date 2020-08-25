快訊

藝Fun券第二波變紙本！誰能領、怎麼抽？一次看懂

普丁政敵中毒案：德醫院測得「毒物線索」 俄國醫生喊冤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩具總動員主題店新周邊 胡迪造型袋文具組限量600套

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
玩具總動員系列出氣不倒翁490元。圖／業者提供
玩具總動員系列出氣不倒翁490元。圖／業者提供

不論是學生還是上班族，透過隨身療癒的文具小物，總能適時補充好心情。全台「玩具總動員」主題店推出全新周邊，包括限量胡迪造型袋文具組、等比例縮小角色地墊組、帆布袋、棒球帽，還有抱抱龍、火腿、三眼怪變身為出氣不倒翁，為壞心情解解悶。

適逢開學季，「玩具總動員」主題店推出限定「玩具總動員系列文具組」，胡迪造型紙袋的外包裝，打開裡面有火腿造型筆袋、巴斯光年造型便利貼、玩具總動員系列L型資料夾和6款隨機玩具總動員系列QQ繩證件卡套，全台限量600套。

熊抱哥、抱抱龍、三眼怪和火腿則變身「迷你版角色造型地墊組」，讓粉絲一次帶回家。另有玩具總動員系列帆布袋、6款棒球帽等。即日起至台北、台中、高雄任一主題店消費滿1,000元，能以550元加購價帶走胡迪、三眼怪、熊抱哥、火腿、抱抱龍等造型的「立體公仔手持風扇」。

「Toy Story House」

地點：台北市中正區衡陽路35號

日期：9月30日前

時間：平日12:00-19:30、假日11:00-19:30

玩具總動員「懷舊電影院」

地點：台中草悟廣場一樓（台中市西區英才路534號）

日期：9月6日前

玩具總動員「夏日玩具派對」

地點：高雄夢時代一樓（高雄市前鎮區中華五路789號）

日期：9月13日前

即日起至台北、台中、高雄任一主題店消費滿1,000元，能以550元加購價買「立體公仔手持風扇」。圖／業者提供
即日起至台北、台中、高雄任一主題店消費滿1,000元，能以550元加購價買「立體公仔手持風扇」。圖／業者提供
主題店限定玩具總動員系列文具組499元，全台限量600套。圖／業者提供
主題店限定玩具總動員系列文具組499元，全台限量600套。圖／業者提供
玩具總動員系列文具組499元，全台限量600套。圖／業者提供
玩具總動員系列文具組499元，全台限量600套。圖／業者提供
迷你版角色造型地墊組499元。圖／業者提供
迷你版角色造型地墊組499元。圖／業者提供

北市 上班族

延伸閱讀

日職／王柏融重返一軍先發4支0 對決宋家豪最後出局

日職／終於等到了！ 王柏融確定回歸火腿一軍

每款20元有找！好市多「Pixar迷你公仔驚喜包」一包35隻，玩具總動員、怪獸電力公司角色全收藏

三眼怪變裝派對太可愛！全家便利商店「玩具強檔趴」集點8月12日開跑

相關新聞

獨／123年「神戶風月堂」結束在台代理！法蘭酥被搶光

愛吃日本點心的民眾，恐怕得加快腳步了！創業自1897年的「神戶風月堂」，近期於百貨門市宣佈，將結束在台總代理，引起許多粉...

星宇破天荒賣月餅竟遇不肖黃牛一盒賣六千 K董親回應

星宇航空首次推出中秋禮盒，以航空運輸AKＨ集裝箱造型為設計靈感，並與台灣在地知名奶油圓餅店but. we love bu...

消暑新冰到！7-11開賣Baan泰式奶茶雪糕、摩摩喳喳雪糕

熱翻天就是要吃冰，7－ELEVEN、PChome 24h購物限量開賣baan「泰式奶茶雪糕」、「摩摩喳喳雪糕」，用異國風...

city’super會員日限時4天 VIP獨享50項頂級食材55折起

city’super年度「會員尊榮日」將於8月27日起至8月30日一連四天於全台七店登場，city’super的supe...

【2020米其林】首位摘星女主廚黎俞君 廚房沒性別問題

今年53歲的鹽之華主廚黎俞君，在廚房持續工作36年，一路癡心苦學，為料理投注人生所有熱情、精力、金錢。她所創辦的鹽之華，...

井柏然背起來好帥！BV男用卡帶包讓女生也想買

當紅時尚品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV）在這幾季為女性消費者打造了多款人氣包款，從雲朵（Pouch）到卡帶包...

同款小花針織衣已經搶光！Jennie不愧是最強帶貨王

韓國女團BLACKPINK無疑是現在人氣最旺的團體，魅力紅遍全球，最新合作對象更是西洋小天后賽琳娜戈梅茲（Selena ...

LV早秋聯名LV²系列新包款盡出 托特包列入年度必搶

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020早秋之中的LV²聯名系列最新一波商品上市，其中的Damier G...

江詩丹頓極罕21枚古董時計聯展 展現時光的懷舊韻味

老件總帶來迥異的時間魅力，由於年代、美學的殊異，從表現形式、技法，都能感受到鮮明的時光痕跡。在上周剛舉辦完古董女士時計展...

七夕一日限定！OKmart「鴛鴦奶茶、摩卡拿鐵」任選兩杯特價77元

日前網路流傳超商冰塊缺貨，OKmart表示，因應夏季高溫販售需求已提高安全庫存量，全台門市咖啡用與消費者購買用的冰塊目前...

玩具總動員主題店新周邊 胡迪造型袋文具組限量600套

不論是學生還是上班族，透過隨身療癒的文具小物，總能適時補充好心情。全台「玩具總動員」主題店推出全新周邊，包括限量胡迪造型...

影／王俊凱金鍊配帽T登封好潮 卻與郎朗妻撞珠寶

TFBOYS成團七週年，最近發新單曲並展開宣傳與巡迴演唱活動。賣力宣傳的團員王俊凱最近更登上新的時尚雜誌封面，由知名美女...

熱門新聞

30年後的台灣？海平面上升風暴潮夾擊 水淹5000個小巨蛋

整理包／藝Fun券第二波變紙本！一次解答誰能領、怎麼抽？

【2020米其林】華西街內的豪華台菜 台南擔仔麵掉星！

情人節可以「脫單」星座TOP5：牡羊戀愛運大翻轉 水瓶遇靈魂伴侶

她列5條擇偶條件「會太高嗎？」 網友：這是要找健身教練吧

大稻埕煙火秀延至8月29日登場 5小時接力演唱規格不變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。