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16種哈根達斯＋甜點吃到飽299！熊一、馬辣午茶又來了

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
熊一燒肉同樣提供299吃到飽的午茶專案，包括有沙拉、冷麵、冰淇淋等選擇。圖／馬辣提供
熊一燒肉同樣提供299吃到飽的午茶專案，包括有沙拉、冷麵、冰淇淋等選擇。圖／馬辣提供

繼馬辣漢口店、新馬辣宜蘭羅東店率先推出「涼夏午茶」新方案後，馬辣集團即日起再增開7間門市，提供可以無限品嚐咖哩飯、哈根達斯冰淇淋、手工甜點等多種品項的下午茶專案。另外同集團的「熊一」燒肉亦加入行列中，同樣提供299元吃到飽的午茶優惠，咖哩飯、烏龍麵通通都是無限供應。

馬辣於日前所推出的方案中，依照品牌不同而區分成2款菜單。「新馬辣宜蘭羅東店」供應有澳洲和牛咖哩飯，還有多款手工甜點、4大冰車的哈根達斯，以及2大冰車的莫凡彼冰淇淋，以及諸多汽水、茶飲。「馬辣漢口店」則是供應美國安格斯黑牛咖哩飯、16種哈根達斯、16種莫凡彼冰淇淋，以及水果、甜點、飲料，通通都是無限供應，每人299元。

業者表示，由於此方案原本限定於2間門市供應，因廣受好評，所以除了原本的漢口店外，自即日起再增開公館店、西門店、忠孝店、信義店、南京店、復興店、中山店等7間門市（實際供應內容依現場狀況為主）。適用時段為平日週一至週五的下午14:00～17:00，每人吃到飽299元。0～3歲幼童免費、4～6歲小童100元、小一至小六兒童半價（基於安全考量，限1大配1小）

另外同集團的「熊一」燒肉，同樣也推出期間限定的下午茶優惠方案，一樣每人299元，可以無限品嚐16種哈根達斯冰淇淋、16種莫凡比冰淇淋，還有美國CAB安格斯黑牛咖哩飯、沙拉、水果，以及日本蕎麥冷麵、讚岐烏龍麵、拉麵、鮭魚茶漬飯等鹹食，其他還有可樂、可爾必思等十餘種飲品，以及無限暢飲的台灣生啤酒。

馬辣、新馬辣、熊一燒肉的午茶專案中，民眾可以無限品嚐哈根達斯等進口冰淇淋。圖／馬辣提供
馬辣、新馬辣、熊一燒肉的午茶專案中，民眾可以無限品嚐哈根達斯等進口冰淇淋。圖／馬辣提供
午茶專案中，可以無限品嚐安格斯牛咖哩飯（依店面供應為主）。圖／馬辣提供
午茶專案中，可以無限品嚐安格斯牛咖哩飯（依店面供應為主）。圖／馬辣提供

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