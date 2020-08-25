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影／王俊凱金鍊配帽T登封好潮 卻與郎朗妻撞珠寶
TFBOYS成團七週年，最近發新單曲並展開宣傳與巡迴演唱活動。賣力宣傳的團員王俊凱最近更登上新的時尚雜誌封面，由知名美女攝影師陳漫掌鏡。在陳漫的鏡頭下，補鍋到王俊凱時而清純、活潑、時而安靜沈穩的不同面向。王俊凱更巧妙大膽地在活潑的潮流感運動衫外，堆疊配戴多款De Beers的Horizon系列珠寶，中行簡約的設計，和運動休閒風格的服裝意外對味。
巧的是，De Beers的品牌大使、國際鋼琴家郎朗的嬌妻吉娜愛麗絲（Gina Alice），最近也配戴了同一款可調整長度的Horizon項鍊登上另一本時尚雜誌的封面，而且這次先生郎朗也重磅入鏡，留下兩人的甜蜜合影。來自倫敦的鑽石專家De Beers，所推出的Horizon系列以地平線為靈感，幾何線條的設計簡約，可轉動的巧思更增添配戴的變化和樂趣。其中項鍊設計巧妙，可變化多種配戴方式，賦予造型更多可能：既可正面配戴， 亦可配戴於背面；項鍊上的鍊飾可360度自由旋轉，透過上下滑動鍊飾，可隨心切換變化作為頸鍊或長項鍊。
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