米其林二星主廚JL Studio林恬耀 差點被籃球耽誤
在「2020臺北臺中米其林指南」中，由主廚林恬耀（Jimmy）創辦的JL Studio，首次入榜即獲得二星殊榮。JL Studio不僅是台中唯一一間獲米其林二星肯定的餐廳，同時也是新加坡海外全球第一間以「現代新加坡料理」摘星的餐廳。
不過林恬耀在青少年時期的夢想，並不是成為主廚，而是做一個在籃球場上馳騁的職業運動員。在新加坡出生成長的他，父親在熟食中心開了一間煮炒店，提供深受新加坡當地人喜愛的菜餚如咖哩魚頭、辣椒螃蟹、砂鍋豆腐等，林恬耀也常在父親身邊幫忙。不過對於青春期的他來說，籃球才是他的至愛，年輕的他一心想要成為籃球明星。
是幸運，也是不幸運；在一次嚴重的膝蓋受傷後，林恬耀不得不黯然中止他的球星夢。然而就在接受治療、進行復健的期間，林恬耀慢慢發現並理解到，其實他對烹飪料理和追尋美好滋味充滿熱情，他真正的夢想是要成為廚師。林恬耀的天賦告訴他，他天生應該吃這行飯。
終於找到人生志業的林恬耀，先進入新加坡酒店協會酒店與旅遊管理學院（SHATEC - Singapore Hotel and Tourism Education Centre）就讀；2007年來到台灣，進入樂沐跟隨主廚陳嵐舒，當他8年後離開樂沐的時候，他已經升任主廚。
2017年創立JL Studio的林恬耀，短短三年內就接連獲得「亞洲50最佳餐廳」，以及米其林二星肯定，成為貨真價實的明星主廚。讓我們忍不住直呼：「好險，他沒被籃球耽誤！」
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