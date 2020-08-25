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7天找回澎潤感！蘭蔻推第一瓶黃金玫瑰超導修護安瓶
玫瑰代表了愛情，更可以滋潤女性的肌膚，只要選對保養品，用7天就能看到肌膚的變化。蘭蔻從三種珍稀玫瑰中，萃取精華打造出黃金玫瑰瞬效配方，今年全新推出「絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶」，一次使用七天，讓肌膚分層修護，找回澎潤青春感。
蘭蔻從玫瑰花中，找到賦活能量，因此推出ABSOLUE絕對完美系列，每款產品都是經歷長期研發，經典的絕對完美黃金玫瑰修護乳霜，是許多人心中最愛用的頂級乳霜。
蘭蔻也跟上安瓶風潮，推出第一支絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶，暱稱為光速安瓶，12ml的安瓶中，可以使用7天，內含黃金玫瑰瞬效配方，共有普羅旺斯千葉玫瑰、大馬士革晨露玫瑰、黑鑽玫瑰等3種玫瑰的濃縮精萃，搭配抗老成分三重神經醯胺、微米雙活粹質地，使用真空滴管，保存安瓶中的活性，使用前先經過搖晃，激發出安瓶的活性。
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