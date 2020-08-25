7天找回澎潤感！蘭蔻推第一瓶黃金玫瑰超導修護安瓶

玫瑰代表了愛情，更可以滋潤女性的肌膚，只要選對保養品，用7天就能看到肌膚的變化。蘭蔻從三種珍稀玫瑰中，萃取精華打造出黃金玫瑰瞬效配方，今年全新推出「絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶」，一次使用七天，讓肌膚分層修護，找回澎潤青春感。

蘭蔻從玫瑰花中，找到賦活能量，因此推出ABSOLUE絕對完美系列，每款產品都是經歷長期研發，經典的絕對完美黃金玫瑰修護乳霜，是許多人心中最愛用的頂級乳霜。