「潮橘、月河藍月夜色中衛口罩」來囉！蝦皮超市8/26兩時段限時限量開賣
想要搶買潮流新色中衛口罩的消費者快鎖定！蝦皮購物宣布設立「MIT口罩安心購」專區，蝦皮超市除了每天下午5點限量販售MIT醫療口罩之外，也將於8月26日上午10點、下午6點加碼限量開賣潮橘色、月河藍月夜色中衛醫療口罩。
蝦皮購物日前宣布全站嚴格規範台製MIT口罩上架資格並擴大管制，賣家不論販售醫用或非醫用口罩，只要標榜台灣製口罩，若未提交產地證明則不得販售，以確保消費權益。即日起蝦皮購物再設立「MIT口罩安心購」專區，專區內不僅上架前進行產地審查，更嚴格要求商品頁面須明確標示產地、製造商資訊；針對醫療口罩更進行產地、價格、藥商資格等3大把關。
為了滿足消費者需求，蝦皮超市每天下午5點皆會限量開賣MIT醫療口罩，每日販售品牌與價格細節將會公布在蝦皮超市頁面，購買1盒口罩更可直接享有超商取貨免運優惠。
中衛日前一推出就引起轟動的「月河藍月夜」、「潮橘」2色新款醫療口罩，將於8月26日在蝦皮超市限量開賣，8月26日上午10點開賣潮橘色、下午6點開賣月河藍月夜色，兩款皆為30片盒裝售價260元，每人限購一盒，限量售完為止。
此外，蝦皮購物即日起更推出「新戶口罩8折優惠」的方案，新註冊蝦皮購物且未曾下過訂單的用戶可於活動頁面享輸碼購買指定醫療口罩8折優惠，新用戶獨家8折折扣碼請參照商品詳情頁使用，數量有限，每人限購1盒。
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