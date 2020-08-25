「潮橘、月河藍月夜色中衛口罩」來囉！蝦皮超市8/26兩時段限時限量開賣

想要搶買潮流新色中衛口罩的消費者快鎖定！蝦皮購物宣布設立「MIT口罩安心購」專區，蝦皮超市除了每天下午5點限量販售MIT醫療口罩之外，也將於8月26日上午10點、下午6點加碼限量開賣潮橘色、月河藍月夜色中衛醫療口罩。

蝦皮購物日前宣布全站嚴格規範台製MIT口罩上架資格並擴大管制，賣家不論販售醫用或非醫用口罩，只要標榜台灣製口罩，若未提交產地證明則不得販售，以確保消費權益。即日起蝦皮購物再設立「MIT口罩安心購」專區，專區內不僅上架前進行產地審查，更嚴格要求商品頁面須明確標示產地、製造商資訊；針對醫療口罩更進行產地、價格、藥商資格等3大把關。

為了滿足消費者需求，蝦皮超市每天下午5點皆會限量開賣MIT醫療口罩，每日販售品牌與價格細節將會公布在蝦皮超市頁面，購買1盒口罩更可直接享有超商取貨免運優惠。

中衛日前一推出就引起轟動的「月河藍月夜」、「潮橘」2色新款醫療口罩，將於8月26日在蝦皮超市限量開賣，8月26日上午10點開賣潮橘色、下午6點開賣月河藍月夜色，兩款皆為30片盒裝售價260元，每人限購一盒，限量售完為止。