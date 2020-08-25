五星級飯店破盤價求生！ 最低「0元」住兩晚

暑假即將結束，台灣觀光協會和台北國際觀光飯店、大型旅行社、觀光巴士、遊樂園等業者合作，推出「ITF台北國際線上」，並趁著暑假結束前，推出第三波促銷方案，其中美福大飯店推出買一送一住房專案、六福萬怡推入住可享用荷斯登牛排加波士頓活龍蝦雙饗主餐(雙人份)，原價1萬7776元，超值優惠價4200元起。

台灣觀光協會表示，疫情前，星級飯店價位高昂，再加上地域性，不管是外縣市或住在台北的民眾較少有入住台北星級飯店的機會；不過如今防疫期間，政府規出安心旅遊和三倍振興券補助，加上台北市業者共同推出超殺住房專案，正是入住星級飯店的最好機會。

香格里拉台北遠東推出「三人親子同遊」住房專案，親子家庭入住豪華客房原價2萬1500元，每晚只要4999元起，等於約原價的23折，其內容含除了豐盛美式早餐，還可免費升等房型，享用大廳茶軒或擁有台北無敵市景的38樓馬可波羅酒廊享受至多2杯迎賓飲品。

此外，「兩人同行輕旅行」住房專案，雙人入住台北遠東豪華客房買一晚送一晚，每晚只要4800元起（原價每晚21,500 元，約原價的23折），免費再送第二晚，如使用安心旅遊補助1000元，再搭配每人只要支付三倍券的2000元，甚至可0元入住五星飯店兩晚。

台北美福大飯店則是推出「買一送一」住房專案，另外還送上「美福拌拌麵」禮盒，原價3萬2900，現在優惠價8900元；「四人同遊」住房專案，寬敞典雅的行政客房買一間再送一間，每房皆提供兩客豐盛自助早餐，同時獻上免費Mini bar。

台北君悅酒店推出「台北宅度假」住房專案，起床先享用凱菲屋豐盛早餐，接下來還有主廚特製下午茶，超迷你馬卡龍漢堡、火腿三明治與經典蝦雞尾酒，好拍又好吃，且還可以使用安心旅遊補助與振興券。

台北亞都麗緻大飯店與南投竹山雲霧間的秘密露營區「山思雲想」合作，推出住房優惠，現在只要入住台北亞都麗緻一晚，每房贈山思雲想森活露營一泊五食(含職人體驗活動)秘境之旅雙人住宿券乙張，原價2萬4080元，現在優惠價9900元。

台北六福萬怡酒店推出「2020夢幻絕饗 住房專案」，雙人入住卓越客房一晚外，還可選擇在午餐或晚餐時段前往敘日全日餐廳，享用荷斯登牛排加波士頓活龍蝦雙饗主餐(雙人份)，原價1萬7776元，超值優惠價4200元起。