蕭邦L’Heure du Diamant全新鑽表 用鑽石圈出愛心形狀

世界上有能力以傳統鐘表工藝打造整只完整腕表的表廠數量不多，其中又具備精湛的高級珠寶工藝者，少之又少，至今仍維持由家族經營的蕭邦（CHOPARD）無疑是其中好手。最新L’Heure du Diamant系列珠寶腕表，搭載品牌自製機芯，鑲嵌細緻寶石與珍貴素材，巧妙捕捉鑽石的神奇力量，展現其迷人魅力，是最具代表性的女表作品之一。

向來以圓形或橢圓形造型表殼聞名於世L’Heure du Diamant系列，今年推出全新的心形款式，將品牌最珍視的主題與最為出名的設計元素熔冶於一。而符合倫理道德標準的金材質製作的腕表，也展現品牌擁有如「仁愛之心」的價值理念。配戴在手腕上的腕表，最初是以裝飾女性手腕的首飾風靡全球，是一款造型淩駕於功能之上的華麗珠寶。LL’Heure du Diamant系列重現這一優雅的靈感源泉，透過輕盈和諧的比例，向永恆的女性魅力和鑽石的閃耀性致敬。