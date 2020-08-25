Rosé、昆凌背的YSL新包 冬季「寶石藍」超美登場

翻蓋包加上高識別度的Logo是這幾季時尚品牌爭相推出的款式，主要還是因為翻蓋設計使用上非常方便，而金屬扣的部分正好運用Logo或是標誌性元素帶出品牌特色，整體呈現簡約俐落風格，好搭配又實用。

Saint Laurent今年秋季嶄新推出一款名為Solferino的翻蓋包，名稱源自巴黎左岸的RUE DE SOLFERINO街，代入品牌歷史淵源。而包身邊緣以填充皮革凸顯出立體度，旋轉鎖扣將YSL Logo進行拆解，當L字母被向下輕推，Logo就會從鎖扣中彈出。包內有主隔層和前後兩個小隔層，有足夠的收納空間，共有中款與小款的多種色系和不同材質可選擇。