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Rosé、昆凌背的YSL新包 冬季「寶石藍」超美登場
翻蓋包加上高識別度的Logo是這幾季時尚品牌爭相推出的款式，主要還是因為翻蓋設計使用上非常方便，而金屬扣的部分正好運用Logo或是標誌性元素帶出品牌特色，整體呈現簡約俐落風格，好搭配又實用。
Saint Laurent今年秋季嶄新推出一款名為Solferino的翻蓋包，名稱源自巴黎左岸的RUE DE SOLFERINO街，代入品牌歷史淵源。而包身邊緣以填充皮革凸顯出立體度，旋轉鎖扣將YSL Logo進行拆解，當L字母被向下輕推，Logo就會從鎖扣中彈出。包內有主隔層和前後兩個小隔層，有足夠的收納空間，共有中款與小款的多種色系和不同材質可選擇。
之前品牌亞洲代言人Rosé朴彩英在廣告上示範的是米色小款，而最近昆凌背的則是黑色小款。冬季還有很多亮眼的新色，呼應秀上飽和濃郁的整體服裝配色。有經典魅惑的罌粟紅 (OPIUM RED)、亮眼的寶石藍(SAPPHIRE BLUE)、暖橘黃(YELLOW)、以及充滿復古調性的深海綠(PETROL GREEN) 等等，另外還首次推出以珍稀皮革鴕鳥皮打造的款式，提升奢華感。
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