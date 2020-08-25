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Rosé、昆凌背的YSL新包 冬季「寶石藍」超美登場

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Solferino包有中款與小款的多種色系和不同材質可選擇。圖／Saint Laurent提供
Solferino包有中款與小款的多種色系和不同材質可選擇。圖／Saint Laurent提供

翻蓋包加上高識別度的Logo是這幾季時尚品牌爭相推出的款式，主要還是因為翻蓋設計使用上非常方便，而金屬扣的部分正好運用Logo或是標誌性元素帶出品牌特色，整體呈現簡約俐落風格，好搭配又實用。

Saint Laurent今年秋季嶄新推出一款名為Solferino的翻蓋包，名稱源自巴黎左岸的RUE DE SOLFERINO街，代入品牌歷史淵源。而包身邊緣以填充皮革凸顯出立體度，旋轉鎖扣將YSL Logo進行拆解，當L字母被向下輕推，Logo就會從鎖扣中彈出。包內有主隔層和前後兩個小隔層，有足夠的收納空間，共有中款與小款的多種色系和不同材質可選擇。

之前品牌亞洲代言人Rosé朴彩英在廣告上示範的是米色小款，而最近昆凌背的則是黑色小款。冬季還有很多亮眼的新色，呼應秀上飽和濃郁的整體服裝配色。有經典魅惑的罌粟紅 (OPIUM RED)、亮眼的寶石藍(SAPPHIRE BLUE)、暖橘黃(YELLOW)、以及充滿復古調性的深海綠(PETROL GREEN) 等等，另外還首次推出以珍稀皮革鴕鳥皮打造的款式，提升奢華感。

Solferino包冬季還有很多亮眼的新色選擇，呼應秀上飽和濃郁的整體服裝配色。圖／Saint Laurent提供
Solferino包冬季還有很多亮眼的新色選擇，呼應秀上飽和濃郁的整體服裝配色。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent今年秋季嶄新推出一款名為Solferino的翻蓋包，名稱源自巴黎左岸的RUE DE SOLFERINO街，代入品牌歷史淵源。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent今年秋季嶄新推出一款名為Solferino的翻蓋包，名稱源自巴黎左岸的RUE DE SOLFERINO街，代入品牌歷史淵源。圖／Saint Laurent提供
Solferino包冬季還有很多亮眼的新色選擇，呼應秀上飽和濃郁的整體服裝配色。圖／Saint Laurent提供
Solferino包冬季還有很多亮眼的新色選擇，呼應秀上飽和濃郁的整體服裝配色。圖／Saint Laurent提供
以珍稀皮革鴕鳥皮打造的Solferino包。圖／Saint Laurent提供
以珍稀皮革鴕鳥皮打造的Solferino包。圖／Saint Laurent提供
昆凌背黑色小款Solferino包。圖／摘自IG、Saint Laurent提供
昆凌背黑色小款Solferino包。圖／摘自IG、Saint Laurent提供
以珍稀皮革鴕鳥皮打造的Solferino包。圖／Saint Laurent提供
以珍稀皮革鴕鳥皮打造的Solferino包。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent今年秋季嶄新推出一款名為Solferino的翻蓋包。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent今年秋季嶄新推出一款名為Solferino的翻蓋包。圖／Saint Laurent提供
昆凌背黑色小款Solferino包，冬季還有許多飽和新色。圖／摘自IG、Saint Laurent提供
昆凌背黑色小款Solferino包，冬季還有許多飽和新色。圖／摘自IG、Saint Laurent提供
Solferino包有中款與小款的多種色系和不同材質可選擇。圖／Saint Laurent提供
Solferino包有中款與小款的多種色系和不同材質可選擇。圖／Saint Laurent提供
Solferino包有中款與小款的多種色系和不同材質可選擇。圖／Saint Laurent提供
Solferino包有中款與小款的多種色系和不同材質可選擇。圖／Saint Laurent提供
Solferino包冬季還有很多亮眼的新色選擇，呼應秀上飽和濃郁的整體服裝配色。圖／Saint Laurent提供
Solferino包冬季還有很多亮眼的新色選擇，呼應秀上飽和濃郁的整體服裝配色。圖／Saint Laurent提供

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