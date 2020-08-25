【2020米其林】S hotel成唯一「米其林認證」防疫旅館

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
已經是防疫旅館的S Hotel，今年再度入選米其林指南。圖／S Hotel 提供
已經是防疫旅館的S Hotel，今年再度入選米其林指南。圖／S Hotel 提供

「2020台北台中米其林指南」已經於8月24日正式公佈。今年除了以頤宮為首的30間星級餐廳榜單外，同樣也公佈了台北14間、台中3間的米其林酒店名單。其中台北的「文華東方酒店」再度以最高等級的「5棟紅房子」，奪下北台灣酒店之冠。而台中則以「4棟紅房子」的「虹夕諾雅 谷關」居首。另外因疫情已經轉型成為防疫旅館的「S hotel」也再度上榜，成為「米其林認證的防疫旅館」。

除了美食餐廳的星星、必比登、餐盤等評分標準之外，米其林指南也會於書中推薦優良的住宿飯店，並以2種顏色的「房子」作為評分圖案。其中最高為5棟房子（奢華），最基本為1棟房子（頗舒適），其中「紅房子」又比「黑房子」的評價更高。

今年的指南中，台北共有君悅（4棟黑房子）、美福（4棟紅房子）、寒舍艾麗（3棟黑房子）、金普敦大安（1棟紅房子）、慕軒（1棟黑房子）、文華東方（5棟紅房子）、大倉久和（4棟紅房子）、君品（3棟黑房子）、晶華（4棟黑房子）、S hotel（1棟紅房子）、香格里拉遠東國際（5棟黑房子）、喜來登（4棟黑房子）、三二行館（2棟紅房子）、W hotel（4棟黑房子）等飯店上榜，其中金普敦大安為新上榜。台中則是有萬楓（1棟黑房子）、虹夕諾雅 谷關（4棟紅房子）、紅點文旅（1棟黑房子）。

相較於去年名單，今年共有11間飯店落榜，其中不乏知名五星飯店。只是獲得最高分的「文華東方酒店」，在今年5月底時，就已因疫情暫時停止客房住宿服務，旅客短時間恐難入住享受。而藝人大S老公汪小菲所開設的「S Hotel」，自2018年起就連續獲得1棟紅房子的評價。但在今年3月底時，S Hotel轉型成為防疫旅館，提供每晚6,000元的防疫住房專案。隨著米其林指南公佈，也讓S Hotel成為唯一一間登上米其林指南的防疫旅館。

米其林 酒店 防疫旅館

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