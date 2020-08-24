聽新聞
test
0:00 / 0:00
鮮黃色配圓點更可愛！好想把GUCCI米奇餐瓷包回家
最喜歡跟迪士尼聯名的GUCCI又推出新的品項了，這次延續之前主題，以米奇為主推出家飾品Decor系列的全新餐瓷，白搭黃色的組合帶著天真活潑的清新感，讓人想全部包回家！
Decor系列的迪士尼新品包含一個米奇馬克杯、米奇裝飾盒和一個小方盤，三個品項都是由素有歐洲第一名瓷之稱的Richard Ginori瓷製成。在杯子和裝飾盒部分，除了有米奇圖樣之外還有紅、藍圓點裝飾，搭配和圓點尺寸相同的雙G小Logo，更俏皮可愛。馬克杯附上一個黃色的杯蓋，小方盤主要則以手寫塗鴉風的GUCCI字樣點綴。
另外像是GUCCI標誌性的Star Eye圖樣，也有幾款新的小盤子和裝飾盒，有的還加上了彩虹元素，讓這個Decor系列的當家主題變得更繽紛有趣，都是很值得收藏的品項。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言