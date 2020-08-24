鮮黃色配圓點更可愛！好想把GUCCI米奇餐瓷包回家

最喜歡跟迪士尼聯名的GUCCI又推出新的品項了，這次延續之前主題，以米奇為主推出家飾品Decor系列的全新餐瓷，白搭黃色的組合帶著天真活潑的清新感，讓人想全部包回家！

Decor系列的迪士尼新品包含一個米奇馬克杯、米奇裝飾盒和一個小方盤，三個品項都是由素有歐洲第一名瓷之稱的Richard Ginori瓷製成。在杯子和裝飾盒部分，除了有米奇圖樣之外還有紅、藍圓點裝飾，搭配和圓點尺寸相同的雙G小Logo，更俏皮可愛。馬克杯附上一個黃色的杯蓋，小方盤主要則以手寫塗鴉風的GUCCI字樣點綴。