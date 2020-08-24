快訊

彰化萬人血清檢測被抹紅？衛生局這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鮮黃色配圓點更可愛！好想把GUCCI米奇餐瓷包回家

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
GUCCI Decor系列的迪士尼新品包含一個米奇馬克杯、米奇裝飾盒和一個小方盤。圖／摘自IG
GUCCI Decor系列的迪士尼新品包含一個米奇馬克杯、米奇裝飾盒和一個小方盤。圖／摘自IG

最喜歡跟迪士尼聯名的GUCCI又推出新的品項了，這次延續之前主題，以米奇為主推出家飾品Decor系列的全新餐瓷，白搭黃色的組合帶著天真活潑的清新感，讓人想全部包回家！

Decor系列的迪士尼新品包含一個米奇馬克杯、米奇裝飾盒和一個小方盤，三個品項都是由素有歐洲第一名瓷之稱的Richard Ginori瓷製成。在杯子和裝飾盒部分，除了有米奇圖樣之外還有紅、藍圓點裝飾，搭配和圓點尺寸相同的雙G小Logo，更俏皮可愛。馬克杯附上一個黃色的杯蓋，小方盤主要則以手寫塗鴉風的GUCCI字樣點綴。

另外像是GUCCI標誌性的Star Eye圖樣，也有幾款新的小盤子和裝飾盒，有的還加上了彩虹元素，讓這個Decor系列的當家主題變得更繽紛有趣，都是很值得收藏的品項。

迪士尼小方盤。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼小方盤。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇馬克杯。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇馬克杯。圖／摘自GUCCI官網
彩虹Star Eye圖樣小盤子。圖／摘自GUCCI官網
彩虹Star Eye圖樣小盤子。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼小方盤。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼小方盤。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇裝飾盒。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇裝飾盒。圖／摘自GUCCI官網
Star Eye圖樣收納盒。圖／摘自GUCCI官網
Star Eye圖樣收納盒。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇裝飾盒。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇裝飾盒。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇馬克杯。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇馬克杯。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇馬克杯。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇馬克杯。圖／摘自GUCCI官網
Star Eye圖樣收納盒。圖／摘自GUCCI官網
Star Eye圖樣收納盒。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇裝飾盒。圖／摘自GUCCI官網
迪士尼米奇裝飾盒。圖／摘自GUCCI官網
米奇馬克杯、迪士尼米奇馬克杯。圖／摘自GUCCI官網
米奇馬克杯、迪士尼米奇馬克杯。圖／摘自GUCCI官網
彩虹Star Eye圖樣小盤子。圖／摘自IG
彩虹Star Eye圖樣小盤子。圖／摘自IG

迪士尼

相關新聞

鮮黃色配圓點更可愛！好想把GUCCI米奇餐瓷包回家

最喜歡跟迪士尼聯名的GUCCI又推出新的品項了，這次延續之前主題，以米奇為主推出家飾品Decor系列的全新餐瓷，白搭黃色...

楊丞琳「帥妞」穿搭 秋冬分量感氣勢 就靠一件西裝！

最近忙著擔任台灣選秀節目評審的楊丞琳，每次錄影造型都充滿霸氣時尚感，在最新一期節目中她穿了一件紫色西裝套裝，用overs...

充滿粉紅泡泡！情人節前夕華信航空旅客高空求婚成功

七夕情人節的前一天，華信航空AE393 14:25台北飛往台東的飛機上，當華信空服員感性的廣播詞響起，何姓旅客捧著鮮花及...

抓皺蓬蓬公主袖 早秋少女味穿搭少不了的甜美元素

這幾年帶浪漫色彩的剪裁非常流行，蓬蓬的抓皺花苞公主袖幾乎隨處可見，滿足不少人的少女心。而這種類型的設計無論是休閒或正式場...

一芳聯名「鬼滅之刃」 9月1日起買新品送禰豆子「咬咬竹筒吸管套」

手搖杯飲料品牌一芳水果茶，近日與日本知名動畫「鬼滅之刃」聯名，除了飲料杯全面換裝、推出多項「鬼滅之刃」聯名周邊外，凡購買...

誠品南西期間限定「解暑俱樂部」復古文青日式刨冰必吃

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

搶國內住宿旅遊市場 麗寶福容飯店推中秋國慶連假優惠

暑假才快結束，為搶國內旅遊住宿市場，麗寶樂園渡假區的麗寶福容大飯店搶先推出中秋和國慶連假住宿優惠，10月1日至3日，推「...

星宇航空推限量中秋禮盒「星宇箱」今晚6時開賣

星宇航空首次推出中秋禮盒，以航空運輸AKＨ集裝箱造型為設計靈感，並與台灣在地知名奶油圓餅店but. we love bu...

台鐵與全家聯名推鮮食 滷排骨飯麵、酸菜肉包8月26日開賣

台鐵便當繼8月12日新推出的2款聯名懷舊創新鮮食，「排骨肉蛋吐司」與「經典滷排飯卷」外，8月26日起再加碼推出「滷排骨麵...

緊鄰歷史遺產的吸睛標的 「擁樹者」漫舞悠揚協奏曲

布雷薩諾內（Bressanone）是義大利北部特倫蒂諾- 上阿迪傑大區南蒂羅爾的一座市鎮，是該省第三大城市和最古老的城鎮，除了擁有悠久的歷史人文背景之外更以滑雪勝地聞名，也因此成為深受義大利及鄰近國家喜愛的觀光景點...

美成經典的香水瓶身！香奈兒N°5晚宴包歷年變化整理

香奈兒今年秋冬包款中，除了有許多荷葉邊背帶包、束口袋包等經典復古又加入裝飾巧思的設計之外，最讓人矚目的就是香水造型晚宴包...

情人節之選！倪妮巧戴積家「約會」珠寶表 大放仙氣

明天8月25日就是一年一度的七夕情人節了，不管有情人、沒情人的你，是否安排好星期二晚上的約會了？約會不一定是與情人，也可...

熱門新聞

三大族群限定 60萬份600元紙本藝fun券31日起登記抽籤

藥師驚爆「國家隊口罩」秘密 網猜：為了利潤亂造謠？

一生致力消滅子宮頸癌 醫療奉獻獎醫師吳輝雄癌逝

30年後的台灣？海平面上升風暴潮夾擊 水淹500個小巨蛋

一芳聯名「鬼滅之刃」 9月1日起買新品送禰豆子「咬咬竹筒吸管套」

她住民宿退房神還原 店家傳訊問：太乾淨了您有住嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。