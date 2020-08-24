楊丞琳「帥妞」穿搭 秋冬分量感氣勢 就靠一件西裝！

最近忙著擔任台灣選秀節目評審的楊丞琳，每次錄影造型都充滿霸氣時尚感，在最新一期節目中她穿了一件紫色西裝套裝，用oversize線條呈現的誇張帥氣搭配運動風內搭露腰上衣，變身性感與個性兼具的帥妞。

這身服裝來自金曲歌王陳奕迅老婆徐濠縈的潮流品牌CHANCE，用寬版的剪裁呈現中性俐落的時尚性格。內搭的Off-White黑色小可愛則是在正式穿搭中增添運動休閒的隨性特質，顯得格外搶眼。