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楊丞琳「帥妞」穿搭 秋冬分量感氣勢 就靠一件西裝！
最近忙著擔任台灣選秀節目評審的楊丞琳，每次錄影造型都充滿霸氣時尚感，在最新一期節目中她穿了一件紫色西裝套裝，用oversize線條呈現的誇張帥氣搭配運動風內搭露腰上衣，變身性感與個性兼具的帥妞。
這身服裝來自金曲歌王陳奕迅老婆徐濠縈的潮流品牌CHANCE，用寬版的剪裁呈現中性俐落的時尚性格。內搭的Off-White黑色小可愛則是在正式穿搭中增添運動休閒的隨性特質，顯得格外搶眼。
其實今年秋冬不少品牌都推出新款西裝，讓女性穿搭出帥氣霸氣感。像是GUCCI、Saint Laurent、Salvatore Ferragamo、MSGM、VERSACE等，都帶來色彩繽紛或是經典暗黑、格紋樣式的西裝，無論是oversize風格或是抓出腰身可以直接當洋裝穿的款式，都讓女性增添不少率性強悍的魅力，成套穿搭配上褲裝或是另搭長裙都很好看，上身的分量感輕鬆就撐出時尚氣勢。
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