充滿粉紅泡泡！情人節前夕華信航空旅客高空求婚成功
七夕情人節的前一天，華信航空AE393 14:25台北飛往台東的飛機上，當華信空服員感性的廣播詞響起，何姓旅客捧著鮮花及求婚戒指，一邊唱著「Marry Me」一邊走向女主角座位前跪下求婚，在全機旅客高喊嫁給他的如雷掌聲下，華信航空扮鵲橋，在七夕幫旅客圓夢，讓有情人終成眷屬。
求婚成功的何姓旅客表示，因為在柬埔寨工作，與女友分隔兩地，常常當空中飛人，所以就想到要在飛機上求婚，希望給她最難忘的驚喜，因此拜託華信圓夢，藉由這次到台東旅遊的機會，在飛機上做出人生最大的決定。
與女友相戀3年的何姓旅客，選擇情人節前夕在1萬呎高空向女友浪漫求婚，他還貼心準備喜糖送給全機旅客，一起分享他們的喜悅。
華信表示，執行這趟浪漫飛行任務的機師蔡惠琮，特別代表華信航空致贈一架華信航空ATR72-600飛機模型給這對幸福的旅客，為準新人獻上最誠摯祝福，見證他們人生最美好的時刻。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言