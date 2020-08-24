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充滿粉紅泡泡！情人節前夕華信航空旅客高空求婚成功

聯合報 / 記者彭宣雅/台北即時報導
華信航空AE393台北飛往台東的飛機上，旅客求婚成功。圖／華信航空提供
華信航空AE393台北飛往台東的飛機上，旅客求婚成功。圖／華信航空提供

七夕情人節的前一天，華信航空AE393 14:25台北飛往台東的飛機上，當華信空服員感性的廣播詞響起，何姓旅客捧著鮮花及求婚戒指，一邊唱著「Marry Me」一邊走向女主角座位前跪下求婚，在全機旅客高喊嫁給他的如雷掌聲下，華信航空扮鵲橋，在七夕幫旅客圓夢，讓有情人終成眷屬。

求婚成功的何姓旅客表示，因為在柬埔寨工作，與女友分隔兩地，常常當空中飛人，所以就想到要在飛機上求婚，希望給她最難忘的驚喜，因此拜託華信圓夢，藉由這次到台東旅遊的機會，在飛機上做出人生最大的決定。

與女友相戀3年的何姓旅客，選擇情人節前夕在1萬呎高空向女友浪漫求婚，他還貼心準備喜糖送給全機旅客，一起分享他們的喜悅。

華信表示，執行這趟浪漫飛行任務的機師蔡惠琮，特別代表華信航空致贈一架華信航空ATR72-600飛機模型給這對幸福的旅客，為準新人獻上最誠摯祝福，見證他們人生最美好的時刻。

華信航空AE393台北飛往台東的飛機上，旅客求婚成功。圖／華信航空提供
華信航空AE393台北飛往台東的飛機上，旅客求婚成功。圖／華信航空提供
華信航空AE393台北飛往台東的飛機上，旅客求婚成功。圖／華信航空提供
華信航空AE393台北飛往台東的飛機上，旅客求婚成功。圖／華信航空提供

華信

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